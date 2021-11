Madonna dell’Arco, «L’Arte racconta Dio»: presentazione del libro di Giuseppe Damigella

Alle 19 di giovedì 11 novembre, nella sala capitolare del Santuario di Madonna dell’Arco – e in diretta facebook sulla pagina ufficiale del Santuario – la presentazione di «L’Arte racconta Dio» di Giuseppe Damigella, domenicano, teologo e artista.

All’evento, moderato da padre Sergio Catalano (dottore in arte e teologia) interverranno, oltre all’autore e dopo i saluti del priore Gianpaolo Pagano, Ciro Gifuni (dottore in storia dell’arte), Luigi De Simone (neuropsichiatra e regista teatrale).

Damigella conduce il lettore in un viaggio dentro l’arte, attraverso le tele che hanno tentato di esplorare la natura di Dio: dalla Trinità dipinta da Andrej Rublëv alla Visitazione del Pontormo, dalle complesse geometrie di Masaccio ai toni drammatici scelti per rappresentare l’immolazione da El Greco, da Michelangelo al Domenichino, da Lorenzo Lotto a Paolo il Veronese, da Simone Martini a Dante Gabriel Rossetti e Marc Chagall.

Giuseppe Damigella (1956) entra nel 1981 nell’Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani). Frequenta la Facoltà di Filosofia e di Teologia all’Università San Tommaso d’Aquino in Urbe (Angelicum) di Roma conseguendo i gradi accademici e la specializzazione in teologia dogmatica con la tesi: «Arte e fede. La Mariologia del Beato Angelico». Consegue il diploma di Mariologia presso il Marianum di Roma. Ha insegnato Teologia Dogmatica all’Istituto Teologico di Monreale, Mariologia ed Estetica Teologica alla Facoltà Teologica di Sicilia e Dogmatica alla LUMSA di Palermo. Ha pubblicato: «Il Mistero di Maria. Teologia, storia e devozione» (2005), «Fra’ Angelico. Pittoreteologo del Vangelo» con prefazione del critico d’arte Vittorio Sgarbi (2011) ed è autore di vari articoli su riviste domenicane. È anche artista, sue mostre sono state organizzate a Palagonia, Palermo, Enna, Parigi, Venezia, Siracusa, Bari e le sue opere si trovano in chiese e collezioni private sia in Italia che all’estero.