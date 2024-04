M5S in tour tra le discariche di Ercolano, la sfida social sindaco Borriello

ERCOLANO – Un tour tra le strade sporcate da sacchetto selvaggio e da mini discariche in aree verdi: è quanto documentato dal M5S e dal deputato Alessandro Caramiello ad Ercolano.

Da via Castelluccio alla zona di Pugliano a pochi metri dalla Basilica fino a via Pignalver già alla ribalta delle cronache lo scorso anno per cumuli di rifiuti bruciati.

“Ho testimoniato lo scempio di Ercolano con la nostra referente territoriale M5S Loredana Gargiulo e con l’attivista Vincenzo Perrone. Immagini forti. Ma ancor più forte è lo sdegno della popolazione che in quei territori ci vive… e soprattutto ci muore, funestata dai miasmi e dalla diossina” dice in un video postato su facebook Caramiello. “Sfido pubblicamente il sindaco Ciro Buonajuto a far ripulire i siti contaminati e a installare telecamere entro tre settimane, altrimenti organizzerò un sopralluogo con la stampa nazionale”. Caramiello ha annunciato che porterà il caso in Parlamento.