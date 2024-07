Lotto, vincite importanti a Sant’Anastasia e Casalnuovo

Campania in festa grazie al Lotto. Nel concorso di giovedì, come riporta Agipronews, le prime quattro vincite arrivano tutte dalla stessa regione, con la più alta, un terno da 64 mila euro realizzato a Napoli, seguito da un ambo di oltre 32 mila euro indovinato a Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli.

Da segnalare due vincite a Positano, in provincia di Salerno, rispettivamente con tre ambi e un terno da 23.750 euro e un terno da 22.500 euro. Completano il quadro campano i 13.500 vinti a Casagiove, in provincia di Caserta e i 9.7500 di Sant’Anastasia, ma nell’estrazione di venerdì 28 giugno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 633 milioni di euro dall’inizio dell’anno.