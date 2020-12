“Lo sport è salute e prevenzione: è un diritto”, ma palestre e piscine restano chiuse

Palestre e piscine restano chiuse (a differenza dei centri sportivi che riaprono), prolungando ulteriormente un anno di estrema difficoltà. Non è facile mettersi nei panni di chi affronta questa situazione, di chi ha studiato e lavorato duramente per anni per una professione che oggi, purtroppo, è penalizzata da un virus che è letteralmente esploso in Italia dopo il periodo estivo. È il caso de “La Masseria Club” una struttura immensa situata a Piazzolla di Nola, la quale al suo interno vanta diversi reparti specializzati. La Masseria fitness, area riservata alla palestra e ai vari corsi dedicati al movimento e la zona della piscina, La Masseria Aqua, con corsi specifici per l’insegnamento, l’allenamento e la preparazione atletica agonistica, la riabilitazione. Come affermano anche i responsabili della struttura, la chiusura di un’attività del genere influisce negativamente su tutti i lavoratori e sulle loro famiglie che contano su un mestiere che purtroppo è fermo. In più, i costi delle spese da sostenere sono elevati e purtroppo le utenze non sono state bloccate. Dunque, non solo ci si è visti costretti ad abbandonare i clienti che hanno perso un servizio su cui basavano la propria salute e mantenimento fisico, ma bisogna anche continuare a pagare, nonostante la struttura sia chiusa. Non si tratta solo di affitti o bollette ma anche di spese di macchinari, di attrezzi, di mantenimento della piscina, uniti alle spese per l’acquisto di materiali imposto dalla normativa anti-covid. Tutto questo è per lo sport e per tutti coloro che lo praticano e i responsabili de La Masseria si sono adoperati per rispettare le regole e permettere ai clienti di continuare ad usufruire di un servizio richiesto.

Molte persone però considerano lo sport un puro svago, qualcosa di cui si può fare anche a meno, un mero intrattenimento non di vitale importanza. Eppure sport non è solo la squadra di calcio che vince il campionato, il tennista famoso che trionfa al Roland Garros, il pilota di Formula 1 che vediamo in TV. È un mondo fatto di persone che mettono a disposizione degli altri la propria professione e le proprie conoscenze tecniche, pensiamo ai preparatori atletici, agli allenatori, agli istruttori, ai maestri, ai fisioterapisti, ai gestori di strutture che danno lavoro a questi professionisti. Tutte queste categorie che purtroppo spesso cadono nel dimenticatoio, appartengono a quella fascia di professioni che sono oggi tra le più colpite a causa delle restrizioni del covid-19, come il mondo dello spettacolo con teatri, cinema e rappresentazioni artistiche di ogni genere.

Non si tratta di fondi perduti da mettere a disposizione, di soldi da dare a chi gestisce una palestra, si tratta di considerare lo sport alla pari delle altre attività se non addirittura più importante.