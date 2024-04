Lite davanti al Policlinico finisce in tragedia: muore dopo malore

Ieri pomeriggio, fuori l’ospedale Policlinico di Napoli, si è verificata una vicenda drammatica.

I Carabinieri della stazione di Napoli ieri pomeriggio sono stati allertati presso il Policlinico di Napoli all’esterno del quale stava avendo una lite tra delle persone.

Al loro arrivo, i militari hanno trovato un uomo di 62 anni originario di Vico Equense accasciato sull’asfalto che presentava difficoltà respiratorie. A nulla sono serviti i soccorsi, l’uomo è deceduto dopo essere stato portato il sala rianimazione a causa del forte malore.

I carabinieri ora stanno indagando sulla vicenda per chiarire i fatti. Non è escluso che sul corpo dell’uomo verrà effettuata un’autopsia per determinare la causa della morte.