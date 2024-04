Liceo Scientifico Torricelli e Rotary ITS Campania: Guidare Verso il Futuro

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

L’orientamento scolastico rappresenta una fase cruciale nella vita degli studenti, in cui si delineano i percorsi che plasmeranno il loro futuro. Il Liceo Scientifico Torricelli, con il supporto prezioso del Rotary ITS Campania, si impegna attivamente nell’offrire agli studenti un’esperienza orientativa completa ed esaustiva.

Le classi 4 e 5 del Liceo Scientifico Torricelli si trovano spesso di fronte alla difficile decisione di scegliere quale percorso accademico intraprendere dopo il diploma. Per facilitare questa scelta, l’istituto ha stretto una collaborazione proficua con il Rotary ITS Campania, un’organizzazione impegnata nella formazione tecnica e professionale.

Questa partnership si concretizza in una serie di attività e iniziative mirate a fornire agli studenti un quadro chiaro delle loro opzioni future. Uno degli eventi principali è rappresentato dai seminari di orientamento, durante i quali esperti del settore e professionisti condividono le proprie esperienze e conoscenze con gli studenti. Attraverso presentazioni, workshop interattivi e sessioni di counseling individuale, gli studenti hanno l’opportunità di esplorare diverse possibilità di carriera, comprendere i requisiti di ammissione alle università e ai percorsi formativi professionalizzanti, nonché ricevere consigli pratici su come prepararsi per il mondo del lavoro.

Inoltre, il Liceo Scientifico Torricelli organizza visite guidate presso istituti di istruzione superiore, università e aziende, consentendo agli studenti di familiarizzare con l’ambiente accademico e lavorativo e di stabilire contatti utili per il loro futuro.

Un altro elemento fondamentale dell’attività di orientamento è rappresentato dai progetti di stage e tirocinio, che offrono agli studenti l’opportunità di mettere in pratica le proprie conoscenze e competenze in contesti lavorativi reali. Il Rotary ITS Campania si impegna attivamente nel facilitare l’accesso degli studenti a queste opportunità, creando ponti significativi tra il mondo accademico e quello professionale.

Inoltre, il Liceo Scientifico Torricelli promuove la partecipazione degli studenti a concorsi, hackathon e altre competizioni nel campo della scienza e della tecnologia, incoraggiandoli a sviluppare le proprie capacità creative e innovative e a esplorare nuove aree di interesse.

Infine, il supporto del Rotary ITS Campania si estende anche alla fase post-diploma, con la fornitura di borse di studio, mentorship e programmi di inserimento lavorativo, che aiutano gli ex studenti del Liceo Scientifico Torricelli a integrarsi con successo nel mondo del lavoro e a realizzare il proprio potenziale.

In conclusione, la collaborazione tra il Liceo Scientifico Torricelli e il Rotary ITS Campania rappresenta un esempio eccellente di come le istituzioni educative e le organizzazioni del settore possano lavorare insieme per guidare e ispirare gli studenti verso un futuro ricco di opportunità e successi. Grazie a queste iniziative, gli studenti sono in grado di prendere decisioni informate e consapevoli sulle loro prossime tappe educative e professionali, preparandosi così ad affrontare con fiducia le sfide del mondo moderno.