Lib(e)ri di creare, terzo appuntamento per “Il Maggio dei Libri 2024” viscianese

Si tiene oggi, 24 maggio, il terzo dei quattro incontri de’ “Il Maggio dei libri”, l’evento organizzato dalla Pro Loco e dall’Unitre di Visciano e promosso dal Ministero della Cultura a partire dal 2011.

L’appuntamento, fissato per 19 presso la Sala del Villaggio del Fanciullino, ha come tema la libertà di creare, sia essa declinata nella poesia, nella musica, nella recitazione e nel cinema a partire dal suo rapporto correlativo con il libro.

L’evento, che interseca le varie espressioni artistiche, sarà moderato da Carmine Rufino e vedrà la partecipazione degli attori Antonio La Manna e Gianfranco Santorelli, provenienti dal teatro; il bibliofilo Rino La Manna e la scrittrice Francesca Grassi.

Sarà presente, per una testimonianza, anche il cantautore baianese Antonio Scafuri che da anni porta avanti un originale percorso sulla scrittura e la composizione di una canzone. Scafuri più volte ha manifestato l’interesse per le iniziative dall’aspetto culturale e sociale di questo tipo e il tema scelto per l’incontro coincide con il suo percorso artistico, volto proprio alla libertà di poter proporre la

propria idea in maniera libera e creativa esulando dai canoni commerciali che “impongono” alla musica determinati parametri.