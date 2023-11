L’Acerrana batte la Mariglianese in 5 minuti: primato, entusiasmo e nuovo magazine per il Toro

ACERRA – Continua senza sosta la galoppata vincente dell’Acerrana, che espugna allo stadio “Caduti di Brema di Napoli”, la Mariglianese. Con due reti al ‘21 di Liberti ed al ‘26 di Elefante, L’Acerrana di Mister Sannazzaro, in cinque minuti, manda al tappeto la formazione che fino a qualche tempo fa aveva sicuramente un altro “passo” in questo difficile campionato.

Intanto, in attesa del match di oggi del Pompei contro la Puteolana, quest’ultima compagine, che bloccò sul pareggio i granata in quel di Pozzuoli, l’Acerrana guida la graduatoria, con una distanza di 8 punti sulla seconda, Pompei, e in città c’è già chi paragona il cammino dei ragazzi del Presidente Guastafierro a quello del Napoli di Spalletti dello scorso anno. La scaramanzia regna in città, ma l’entusiasmo è palpabile.

Intanto, cresce l’entusiasmo in città, la tribuna dell’Arcoleo comincia a diventare sempre più stretta per i tifosi che seguiranno la squadra e da lunedì sarà in distribuzione anche il giornale Tablò Sport, dedicato all’Inarrestabile impresa degli uomini di Mister Sannazzaro e del vulcanico presidente Guastafierro.