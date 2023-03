La “vendetta” è un piatto che va servito freddo: il Napoli risponde ai civilissimi tifosi tedeschi e vola ai quarti per la prima volta nella storia

Dopo una giornata molto pesante a causa dei disordini provocati in città dai tedeschi, torna il sereno e il Napoli distrugge l’Eintracht per 3-0, guadagnandosi il primo storico pass per i quarti di finale di Champions. La prima mezz’ora è scorbutica, con i vincitori della scorsa Europa League che pressano alto in maniera costante e costringono gli azzurri al lancio lungo.

Quando però con il fraseggio si è riusciti a superare il primo pressing, il Napoli ha sempre dato la sensazione di essere molto pericoloso, soprattutto con Kvara. Proprio quando poi sembrava scritto lo 0-0 all’intervallo, il volo di Osimhen ha mandato al settimo cielo anche l’intero Maradona e da quel momento è stata una formalità per i ragazzi, molto più liberi anche mentalmente.

Chiaramente lo stesso nigeriano è il man of the match, che conferma numeri straordinari: 2 goal con 3 tiri in porta e 22 reti stagionali in 28 partite disputate. Fresco di rinnovo fino al 2027, Lobotka è autore di una prestazione che ancora una volta rasenta la perfezione: brilla ancora negli occhi l’esterno di prima a liberare Politano nell’azione del primo goal. Venerdì alle 12 si terrà il sorteggio per gli accoppiamenti di quarti e semifinali; non ci sono criteri, per cui è possibile incrociare chiunque.

Sarebbe sì preferibile una delle italiane o una tra Benfica e Chelsea ma, arrivati a questo punto, forse una vale l’altra: anche le altre non sarebbero certamente contente di pescare il Napoli.