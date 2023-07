La solidarietà con musica e cultura, intervista alla presidente dell’Acchiappasogni

L’intervista alla presidente dell’associazione Acchiappasogni

Vittoria, raccontaci di come è nata l’associazione “L’acchiappasogni Onlus” della quale oggi sei presidente

Aiutare chi è meno fortunato e donare un sorriso a chi non sorride…sembra uno slogan ma è l’unica e vera finalità dell’Acchiappasogni Onlus, ASSOCIAZIONE NATA DA UNA DOMANDA : come poter fare di più di quello che ognuno di noi già fa secondo possibilità e coscienza?…L’illuminazione non tardò ad arrivare …perché non sfruttare, logicamente gratis, capacità artistiche e musicali del mio compagno di vita Roberto Ciccarelli , Medico Radiologo Docente Univeritario, trasferendo in teatro quello che di solito faceva nelle nostre serate tra amici? …NACQUE COSÌ 18 anni fa con Lucio Stella, Giuseppe d’Amato, Antonello Giannetti Donatello Giannetti , Gioacchino Crispino, Ciro Cascino, Roberta de Berardinis ,Francesco Capuano. “ La Compagnia degli Instabili “,un gruppo di medici, bancari, giornalisti , attori, cantanti , musicisti e ballerini del Centro Dana Maria Teresa Spena che continuano a divertirsi ma con il comune intento di fare del bene. Da piccoli spazi teatrali, l’affettuosa partecipazione di tanti sostenitori ci ha portato in locations sempre più prestigiose”…

Quali sono gli scopi che perseguite?

L’Acchiappasogni Onlus è un’associazione che persegue finalità di solidarietà sociale e promuove ed organizza eventi per raccolta fondi a scopo di beneficenza.

Le attività sono principalmente rivolte alle fasce più fragili! I Cerchiamo di aiutare chi ogni giorno combatte con coraggio e determinazione contro un destino che solo insieme si può provare a cambiare

Un progetto nato per aiutare gli altri, quali sono le categorie di persone fragili che si rivolgono alla vostra associazione?

Vorrei elencare solo alcuni dei nostri progetti che aiutano a capire quali sono le categorie che si rivolgono alla nostra associazione

Progetti in favore di “Aiutiamo la piccola Sabrina” affetta da Encefalopatia Ipossico Ischemica e pertanto bisognosa di cicli di terapie costosissime effettuati all’ ADELI MEDICAL CENTER in Slovacchia e Trapianto cellule staminali in Messico.

Progetto Ippoterapia…Sfida all’Autismo! Tutti a Cavallo con L’Acchiappasogni Onlus” per “Bambini Speciali” progetto di inclusione e autonomia volto a migliorare la vita delle tante, troppe famiglie che vivono la sfida dell’autismo e della disabilità ogni giorno

“Progetto tutti in piscina con L’Acchiappasogni Onlus” Card prepagate per donare qualcosa in più di un sorriso… donare qualche giornata di svago all’aria aperta e qualche tuffo in piscina ai nostri amici “ragazzi speciali”

Progetto “Un giocattolo per un sorriso” per bambini delle famiglie disagiate

Progetti dedicati ai “Piccoli ospiti di case famiglia ”

Visite nei Reparti di Pediatria Ospedali della nostra cittàù

Progetti per le scuole al fine di promuovere la solidarietà verso ogni situazione di diversità ed al tempo stesso di permettere a tutti di crescere nella reciprocità:

Come può una persona in difficoltà mettersi in contatto con voi?

Attraverso i canali social

Sono ormai rinomati gli eventi e le manifestazioni di beneficenza che organizzate, in ultimo quello organizzato presso l’Antico Casale Smiraglia insieme Vice Presidenti Roberto Ciccarelli e Lucio Stella, raccontaci di questi incontri.

Un evento benefico è un importante strumento di raccolta fondi necessari per supportare la realizzazione di progetti e attività. E’ anche un modo per farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio . Ringraziamo per l’affettuosa e costante partecipazione gli amici illustri del mondo dello spettacolo Peppino di Capri , Mario Porfito , Patrizio Rispo , Lino Barbieri, Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Joe Barbieri, Natalia Cretella, Lello Pirone, Giacomo Rizzo, tutti sempre pronti a far del bene!

E’ questa l’occasione giusta per annunciare la data del prossimo evento che si terrà al Teatro Cilea sabato 14 ottobre 2023

Quali sono i vostri obiettivi a medii/lungo termine?

Obiettivo medio/lungo termine? realizzare un sogno che non siamo mai riusciti a realizzare per non sottrarre fondi destinati a chi ne ha più bisogno…L’apertura di una sede sociale dove poter organizzare attività mirate ai nostri progetti di inclusione e solidarietà ….corsi di musica , recitazione , arte, incontri culturali , doposcuola , attività ludiche . Le Istituzioni purtroppo in questo non ci aiutano

Immagino che sono tante le aziende e le persone che vi supportano, vuoi ringraziare qualcuno?

Certamente… sento il dovere di ringraziare tutti quelli che spontaneamente, nel tempo, si sono affiancati a noi credendo in quel che facevamo e spronandoci a fare sempre di più… gli amici storici YAMAMAY per il continuo supporto, Crescenzo Turco per la CIAT Gianfranco Campanile per la CAMPEL, Elio, Annalisa e Vincenzo Buonocore per i MC DONALD’S Campania, lo STUDIO TRIBUTARIO GUARINO . lo STUDIO DI ARCHITETTURA BELLUCCI SRL, Donatello Giannetti Direttore Responsabile di NAPOLEGGIAMO Testata Giornalistica Online

Beneficiare di sostegno ci consentirà di continuare ad aiutare i meno fortunati.

Le Aziende ed i Privati possono sostenere l’associazione attraverso :

Donazione liberale

Fornitura gratuita di prodotti utili alla comunità,

Partnership legata alla realizzazione di eventi sul territorio

oppure attraverso il meccanismo della donazione del 5×1000