La Passione di Cristo secondo il Collettivo Artistico Vesuviano

L’associazione Culturale “LartesifàMadre” presenta il Collettivo Artistico Vesuviano in “E’ Vivo ancora – La Passione” spettacolo di musica, teatro e danza incentrato sul racconto storico la Passione di Cristo, attraverso gli occhi e le emozioni di due personaggi diversi: quello dell’apostolo Pietro (interpretato dall’attore Ivan Piccolo) e quello di Claudia Procula, moglie di Ponzio Pilato (interpretata dall’attrice Francesca Morgante).

Tutto nasce dal sogno di Claudia Procula e dalle parole riportate nel Vangelo di Matteo (27,19) “Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua”. Claudia, sconvolta da quel sogno, interroga Pilato sulla scelta che sta per compiere nell’estremo tentativo di “salvare il giusto”. Pietro, invece, attraverso il suo pentimento, ritrova la forza di rinascere e di dedicare all’umanità la sua vita e testimonianza. Entrambi pongono l’accento sul ruolo e la responsabilità dell’umanità intera davanti ad una simile condanna. Cosa si poteva fare per salvare il giusto?

Un’anteprima con video promo anticiperà lo spettacolo sui canali social del Collettivo Artistico Vesuviano. Il trailer è stato realizzato in esclusiva in due luoghi di storica suggestione: l’Anfiteatro di Avella (su gentile concessione del Ministero della Cultura – Soprintendenza Abap per le provincie di Salerno e Avellino) ed il complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile (su concessione data dall’ Amministrazione Comunale di Cimitile.

Testi teatrali scritti da Fulvia Serpico, Michele Buonocore, Debora Sacco e Ivan Piccolo

Canzoni: testo e musica dal cantautore napoletano Mikele Buonocore

Produzione: Associazione Culturale L’Arte si fa Madre

Arrangiamenti e regia del Collettivo Artistico Vesuviano.

Il progetto avrà, inoltre, la partecipazione straordinaria di Caterina Potrandolfo , cantrice della musica popolare tradizioni lucana, che proporrà il Canto Di Passione di Stigliano “All’aria, all’aria fatila passare” e dei danzatori, Lucia Viglietti e Marco Protano, che si esibiranno in una performace ispirata a due opere d’arte del patrimonio artistico napoletano: la pietà di Annibale Carracci (olio su tela, 1600ca, conservato presso il Museo di Capodimonte) e la “Resurrezione di Cristo” di Luca Giordano (olio di tela, 1660-1665 circa, conservato presso Chiesa Madre del Buonconsiglio, Napoli)

Lo spettacolo sarà rappresentato in forma itinerante Sabato 23 Marzo ore 16:00 presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara (Na), e prenderà forma nel Chiostro e nel Museo accompagnando i visitatori in un percorso guidato. Inoltre, andrà in scena in forma teatrale Giovedì 28 marzo ore 19:00 presso Il Teatro Instabile a Napoli, diretto da Gianni Sallustro in vico del Fico al Purgatorio, 36 (Na).