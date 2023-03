La nota dell’associazione Agapè di Pollena Trocchia

POLLENA TROCCHIA. La missione nell’ambiente digitale: i giovani “dono-blogger” delle Sentinelle del Mattino Papa Benedetto XVI affermava che “l’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani” (BENEDETTO XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali). Negli ultimi anni, i luoghi classici di aggregazione e dialogo tra i giovani sono stati rapidamente sostituiti in piazze come Web e social network.

L’ispirazione del Papa

Secondo il Documento finale del Sinodo dei Vescovi sui Giovani, la Fede ed il Discernimento Vocazionale (27 ottobre 2018) “Web e Social Network costituiscono una straordinaria opportunità di dialogo, incontro e scambio tra le persone, e rappresentano un luogo irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere i giovani, anche in iniziative e attività pastorali”. Seguendo l’ispirazione delle parole di Papa Francesco ai giovani radunati per la GMG di Panama, che ci invitava a guardare Maria come “Influencer” di Dio, abbiamo proposto ai giovani che partecipano all’esperienza delle Sentinelle del Mattino di utilizzare un Blog per poter condividere la loro esperienza settimanale e soprattutto domenicale di Dio. La parola Blog viene da web-log, che si può tradurre come «diario in rete».

Il blog è infatti un diario online che consente di creare contenuti in ordine temporale. La differenza sostanziale rispetto a un sito web è proprio la sua continua evoluzione temporale e la possibilita’ di condividere i contenuti pubblicati con notevole facilita’ e velocita’. L’introduzione del blog e’ stata una piccola rivoluzione per i navigatori della rete ed ha segnato il passaggio dal web al social-web, i cui sinonimi sono “web abitato” o la “ambiente digitale”.

Il blog

Questa tipologia di sito web nasce proprio, per parlare con quella che in gergo si chiama community, un pubblico preciso di interlocutori. Abbiamo pensato allora ad un Blog che fosse una piazza dove incontrare i giovani, un luogo di aggregazione virtuale, per giovani che vogliono incontrarsi e condividere relazioni autentiche. “Abbiamo unito la parola Dono con Blog perché quello che riceviamo ogni settimana da Dio potesse diventare Dono per tutti”: sostengono gli ideatori dell’iniziativa. E’ nato cosi’ il Dono-Blog dei giovani delle Sentinelle del Mattino che ogni settimana racconta le loro esperienze reali, condivide con altri giovani il Dono di un pezzo della loro vita!

Ogni settimana uno o due giovani del gruppo Sentinelle del Mattino vengono sorteggiati per donare la loro esperienza di Dio e condividerla con le loro community, pubblicando l’articolo sul Dono-blog. Il progetto “Sentinelle del Mattino” e’ un percorso di accompagnamento dei giovani nella fede, che prevede a) la ricerca di giovani che hanno abbandonato Dio, che sono usciti dalla chiesa, o che la considerano una struttura superflua; prevede b) l’incontro e l’ascolto di questi giovani che vivono nelle “periferie esistenziali”; prevede c) l’accompagnamento ed un itinerario di riscoperta del vangelo insieme ad animatori opportunamente formati. “Sentinelle del Mattino” e’ un progetto ispirato dalle celebri parole di Giovanni Paolo II, che durante la Giornata Mondiale della Gioventu’ del 2000 chiamo’ i giovani ad essere “Sentinelle del Mattino”, cioe’ testimoni e missionari di Gesu’ Cristo nel millennio che si apriva, e difensori della vita in tutte le sue forme.

L’idea durante il Covid

E’ stato ideato dai fondatori dell’Associazione Agape’ Onlus durante la Pandemia di COVID-19 dello scorso anno. “Abbiamo notato che Dio era sparito dalle vite dei giovani della nostra zona, e con Dio, erano sparite anche la Vita, la gioia, l’allegria di cui i giovani sono testimoni per natura!” afferma uno degli ideatori del percorso.

“Abbiamo iniziato ad incontrare i ragazzi che non andavano piu’ in Chiesa, che erano depressi e svogliati perche’ non avevano piu’ Dio!”. Le Sentinelle del Mattino e’ cosi’ diventato un percorso di accompagnamento per giovani nella fede. Si tratta di un itinerario che mira a formare giovani cristiani, nuove “Sentinelle del Mattino”, cioe’ giovani che vivano una fede autentica e che possano essere missionari nel loro territorio, nella loro zona, nella loro citta’. Il percorso prevede anche la formazione di animatori che siano preparati a vivere un’esperienza di missione tra i giovani del territorio, che si fanno loro prossimi e che li accompagnino come guida nella loro vita. Gesù stesso ha accompagnato il gruppo dei suoi discepoli condividendo con con loro la vita di ogni giorno.

Le periferie esistenziali

Il percorso e’ un itinerario di gruppo per cui i giovani si radunano con scadenza settimanale, prevede missioni sul territorio con lo scopo di incontrare ed ascoltare altri giovani, raggiungendoli nelle loro periferie esistenziali, “i luoghi in cui “c’è sofferenza, c’è sangue versato, c’è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni”; sono i luoghi dove sta “chi sembra più lontano, più indifferente” (Omelia nella giornata mondiale della gioventù, Rio de Janeiro, 28 luglio 2013), dove “Dio non c’è” (Visita pastorale ad Assisi, Incontro con il clero e i religiosi, 4 ottobre 2013); sono “le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” (Esortazione apostolica Evangelii gaudium 20).

40 ragazzi all’opera

Attualmente le Sentinelle del Mattino contano un gruppo di 40 giovani, accompagnati dai un team di giovani animatori e da una coppia con una lunga esperienza nell’accompagnamento dei giovani nella Chiesa.

Il progetto “Sentinelle del Mattino” ha suscitato interesse da parte della Diocesi di Napoli e che ha accolto con entusiasmo il progetto, e mediante l’Ufficio di Pastorale Giovanile lo guida e lo sostiene. Una delle esperienze che i giovani delle Sentinelle del Mattino sono invitati a fare e’ l’esperienza del Dono-Blog. Ogni settimana, a turno, singoli o in coppia, si soffermano a guardare la loro vita. Si pongono domande del tipo: ”Che cosa vuole dirmi Dio con le letture della domenica?”; “Dove e’ Dio nella mia vita?”; “Come mi accompagna?”; “Che cosa pensano gli altri giovani e soprattutto i miei amici della Parola di Dio di questa domenica?”; “Come posso condividere con loro il dono della fede, il dono dell’amicizia, il dono della Vita?”.

I dono-blogger

I giovani dono-blogger rispondono a questo tipo di domande, elaborano la loro esperienza, inserendola in un testo, aggiungono immagini. L’articolo, dopo una revisione da parte di alcuni animatori viene condiviso sul dono-blog settimanale che ha uno spazio web dedicato messo a disposizione dall’Associazione Agape’ onlus (http://associazioneagapeonlus.com/). “Ed e’ durante il periodo difficile della pandemia che anche noi, due giovani (cfr Roxlo e CDrom) prede della rabbia e della sofferenza, abbiamo ricevuto un annuncio di speranza, tramite alcune persone… una notizia, un’occasione di poter vivere qualcosa di straordinario, un po’ come è successo ai personaggi dell’Avvento: Maria, Giuseppe, Giovanni B, i pastori, i Magi.

Sentivamo che venivamo chiamati ad una missione…”; “In questo Avvento ho ascoltato il vangelo che mi invitava ad avere il coraggio di affidarmi e fidarmi, a svegliarmi dal sonno delle mie convinzioni e cercare di vivere la mia missione per e con gli altri”. E’ un passo molto profondo del dono-blog del 4 dicembre 2022 (Non TEMERE… Dono-blog di Avvento, 4 DICEMBRE 2022), solo un piccolo assaggio, un piccolo dono dell’esperienza di due giovani. I dono-blog sono seguiti in media da un migliaio di persone a settimana, di cui la maggioranza sono giovani.

Tra i “follower” molti genitori ed alcuni sacerdoti. Sono diventati un luogo di incontro e condivisione per i giovani. I dono-blogger sono giovani tra i 13 ed i 18 anni che vivono questa esperienza missionaria nell’ambiente digitale (“autentica missione”……), facendosi prossimi dei loro simili, parlando la lingua dei social, condividendo la loro esperienza di Dio, un’esperienza che diventa dono, annuncio, testimonianza di fede.