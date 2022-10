Kvara stella più luminosa della costellazione azzurra: qualificazione agli ottavi archiviata a ottobre!

Nell’ennesima esaltante serata europea di questa stagione, il Napoli batte l’Ajax 4-2 e si qualifica agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo. Numeri pazzeschi per la squadra di Spalletti che si porta a 17 gol in 4 partite, mantenendo una spaventosa media di oltre 4 gol a match.

Basta questo dato a certificare lo straordinario potenziale offensivo degli azzurri, che conferma una condizione fisica e mentale incredibile. Il protagonista numero uno di questa sera è stato senza dubbio Kvara, che ha messo a fuoco e fiamme la fascia destra dell’Ajax, ridicolizzando l’esordiente Sanchez, e ha siglato il pesantissimo rigore del momentaneo 3-1, con un destro potente sotto l’incrocio, che dimostra la fame (oltre che le qualità tecniche) di questo ragazzo. Convincente è stato anche il rientro di Osimhen, che ha subito mostrato grande cattiveria agonistica, lottando su ogni pallone e cercando a tutti i costi il gol (prontamente arrivato). Ormai non fa più notizia la solita prestazione clamorosa di Lobotka: sono decisamente terminati gli aggettivi per descrivere la visione di gioco e la tecnica di questo calciatore, vicino ad un rinnovo meritatissimo.

Altro ingresso positivo per Ndombele, che sta facendo passi in avanti partita dopo partita, mostrando di essere quasi pronto per far rifiatare più frequentemente una delle mezzali. Unici nei l’infortunio di Anguissa, che si spera si sia fermato in tempo, e una difesa un po’ ballerina: essendo però la prima partita della coppia Kim-Jesus, c’è tempo per affinare l’intesa tra i due e per far migliorare il coreano in fase d’impostazione, solitamente affidata a Rrahmani.

https://www.youtube.com/watch?v=yvlS1qjglls