Kfc scomette sulla Campania e pianifica venti nuove aperture

In arrivo in Campania nuovi ristoranti della catena americana dedicata al pollo fritto. I primi due a Nola e a Pontecagnano.

Non si ferma lo “sbarco” di grandi brand statunitensi a Napoli e in Campania. Dopo il primo Starbucks inaugurato pochi mesi fa all’interno della Reggia Outlet a Caserta, un’altra nota catena di cibo, già presente in Campania con alcuni punti vendita, ha deciso di ampliare il numero di store nel territorio. Si tratta di Kentucky Fried Chicken, meglio conosciuto da tutti come Kfc, il colosso americano di fast food specializzato nel pollo fritto. La catena è stata fondata nel Kentucky negli anni ’30 e ha rapidamente guadagnato popolarità in tutto il mondo, diventando una delle catene di ristoranti fast food più grandi e di successo del mondo.

Numeri incoraggianti

Dopo dieci anni dalla prima apertura in Italia, Kfc punta ad una nuova fase di espansione nel nostro Paese. E, in questo progetto, grande rilievo avrà la Campania. Infatti, nei cinque store al momento attivi nel territorio campano si è registrata fin da subito un’accoglienza molto positiva da parte dei clienti napoletani e le cifre del fatturato raggiunte nella nostra regione sono altrettanto incoraggianti. Per questo, oltre agli attuali locali di Napoli (piazza Carità), Pompei, Marcianise, Mercogliano, Sant’Antimo, sono in programma a breve nuove aperture di punti vendita Kfc proprio in Campania.

Prossime inaugurazioni

Si parte con l’inaugurazione di due nuovi store già tra luglio e agosto. I primi due nuovi punti vendita saranno a Pontecagnano e a Nola. Quest’ultimo sarà realizzato all’interno del Vulcano Buono, puntando sulla maggiore affluenza di clienti che si recheranno al centro commerciale per lo shopping estivo. Del resto, il primo Kfc campano è nato nel 2017, proprio all’interno del Centro Commerciale Carteria a Pompei.

Anche il ristorante di Piazza Carità a Napoli, inaugurato appena un anno fa, ha registrato numeri notevoli e una risposta positiva da parte della clientela. Per questo il brand ha scelto la Campania come una delle regioni italiane in cui investire maggiormente per il futuro. Infatti, le nuove aperture previste in Campania nei prossimi cinque anni saranno almeno venti, con ben cinquecento nuovi posti di lavoro disponibili.

