Ipercoop: la Regione fa sospendere i licenziamenti per 40 giorni

La riunione con l’assessore Marchiello per trovare una soluzione alla vertenza

Quaranta giorni di tempo per definire un nuovo investimento in grado di salvare 150 posti di lavoro e di rilanciare l’area commerciale di Afragola. La decisione della Regione e delle parti sociali di sospendere la procedura di licenziamento per gli addetti dei supermercati Ipercoop di Afragola ed ex Auchan di Nola, chiusi dal 2022, è stata presa ieri mattina, durante una riunione telematica organizzata dall’assessore regionale al Lavoro e alle Attività Produttive, Antonio Marchiello.

La sospensione dei tagli draconiani durerà dunque fino al 25 marzo ed è stata favorita dal precedente intervento del governo, che venerdi scorso ha annunciato l’emanazione di un decreto che concederà una nuova cassa integrazione a zero ore per tutti i lavoratori in pericolo fino al 31 luglio prossimo. Ma i due piani purtroppo non vanno confusi. La cassa integrazione non ha infatti estinto la procedura di licenziamento avviata a novembre dalla società della grande distribuzione GDM. E’ stato quindi necessario l’intervento in sede regionale per dare meno di un mese e mezzo di tempo a questa difficile e complicata vertenza occupazionale e produttiva.

Il tavolo

Ieri al tavolo organizzato da Marchiello hanno partecipato i sindacati, la GDM, da cui dipendono i 150 addetti da licenziare, la IGD, la società controllata da Coop proprietaria dell’Ipercoop, e la AP Commerciale, l’azienda che detiene il marchio Sole 365 e che ha consegnato la manifestazione d’interesse per subentrare nella gestione del supermercato di Afragola. Dall’incontro sono emerse alcune criticità che stanno ostacolando la riapertura dell’Ipercoop e il conseguente rilancio di tutta l’area commerciale di località Marchesa, a due passi dai centri abitati di Acerra e Casalnuovo ed in questo momento interessata dai lavori per l’alta capacità ferroviaria Napoli-Bari.

La prima criticità è che la IGD ha fatto capire che l’apertura di una trattativa per l’ingresso di un nuovo partner ad Afragola è subordinato alla consegna formale del supermercato da parte della GDM. Il secondo ostacolo è costituito da due pregiudiziali poste dalla AP commerciale come condizione per il nuovo investimento e il salvataggio dei 150 addetti (compresi i 25 dell’altro supermercato ubicato nel Vulcano Buono di Nola, del cui destino non si parla).

Le pregiudiziali

la AP ha fatto sapere che potrà riassorbire tutti i lavoratori solo in caso di consistenti sgravi fiscali oppure, in alternativa, licenziandoli e contestualmente riassumendoli allo scopo di abbassare il costo del lavoro. «Siamo ancora in una fase interlocutoria – commenta l’assessore Marchiello – si deve ancora procedere alla consegna dei locali da parte di GDM. Penso dunque – preannuncia l’esponente della giunta campana retta dal presidente Vincenzo De Luca – di fare un nuovo incontro con i sindacati e AP commerciale, che ha fatto la manifestazione d’interesse, allo scopo di tutelare i lavoratori, per i quali è stata fatta una sospensiva di 40 giorni che blocca i licenziamenti ».