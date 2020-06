La Giunta Regionale della Campania, nella riunione di oggi, con ulteriori 8.124.090 di euro destinati al Comune di Napoli ha finanziato il completamento della Linea 6 della metropolitana di Napoli (tratta Mergellina-San Pasquale-Municipio), nell’ambito del Progetto da 200 milioni (fondi POR FESR).

Nelle more dell’emanazione delle linee guida ministeriali (“Sblocca Cantieri”) tese ad individuare la rilevanza degli interventi ed al fine di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale in materia di lavori in aree a rischio sismico, la Giunta ha approvato le modifiche e le integrazioni al regolamento per l’espletamento della Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche, la denuncia dei lavori, l’autorizzazione e deposito dei progetti.

Infine la Giunta Regionale ha adottato il Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati 2020. Le azioni previste sono finanziate con risorse regionali con 500mila euro per l’anno 2020, e con 1,5 milioni per l’anno 2021.

