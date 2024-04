Incidente sulla Circumvallazione, muore 25enne

Ieri sera si è verificato un gravissimo incidente al confine tra Giugliano e Qualiano in cui ha perso la vita un ragazzo di 25 anni.

L’incidente è avvenuto precisamente in via San Francesco a Patria, sulla Circumvallazione esterna, strada che collega Giugliano e Qualiano. Non è ancora chiara la dinamica in cui Luigi Fornaro, 25 anni, è rimasto vittima dello scontro. Il ragazzo era alla guida del suo scooter quando pare si stato tamponato da un’auto e abbia perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Niente da fare purtroppo, all’arrivo dei soccorsi il cuore del giovane di Giugliano aveva già smesso di battere.

Sul sinistro è stata aperta un’indagine per accertarne la dinamica e le rispettive responsabilità. È molto probabile che il corpo della vittima sarà sottoposto ad esame autoptico, motivo per cui non è ancora stata fissata la data dei funerali.

Sui social si è riversata un’ondata di amore per Luigi, ricordato da tutti come “l’amico speciale sempre pronto ad aiutare gli altri“.