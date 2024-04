Incidente San Giuseppe Vesuviano: Elia muore sul colpo, l’amico ancora ricoverato in ospedale

Si chiamava Elia Zayonts, il ragazzo deceduto tragicamente la sera dello aprile a causa di un incidente stradale in via Vasca al Pianillo.

Elia, 20 anni, quella sera era in sella ad uno scooter, l’SH guidato dall’amico, quando è avvenuto lo sconto frontale con un’auto. Il ragazzo purtroppo è morto sul colpo a causa del violento impatto con l’asfalto dopo un volo di parecchi metri. Era residente a San Giuseppe Vesuviano Elia, precisamente nel quartiere di Santa Maria la Scala, dove ora regna il silenzio per lo shock dell’improvvisa morte del ragazzo.

L’amico, Antonio, residente a Terzigno, è ancora ricoverato in ospedale: il ragazzo non sarebbe più in pericolo di vita, ma la sua condizionata medica è indubbiamente molto delicata al momento per un’operazione agli arti inferiori cui è stato sottoposto.

Mentre le comunità dei due paesi piangono il giovane Elia e pregano per un pronto recupero del suo amico, suo social è scoppiata la polemica circa la manutenzione stradale che, secondo molti cittadini, sarebbe addirittura inesistente.