Incendiato un carro del Carnevale di Saviano

Saviano – Un carro allegorico del Carnevale a fuoco nella manifestazione più celebre dell’area Nolana e non solo. Accade a Saviano, in cui si celebra la festa con una processione tradizionale e antica.

Questa notte verso l’una, i carabinieri della locale stazione e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Nola sono intervenuti in via Santa Rita per un incendio in un capannone; le fiamme, per cause in corso di accertamento, erano partite da un carro ora completamente distrutto.

Indagini in corso da parte dei militari dell’arma per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Foto tratta dalla pagina Fb Saviano non molla