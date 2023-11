In Croazia è già Natale !

Non c’è limite alla magia del Natale in Croazia che si attesta fra i primi dieci Paesi scelti dai turisti Italiani

La destinazione turistica croata è una meta vicina e desiderabile ed è individuata come una destinazione dove tutti i turisti possono trovare quello che desiderano fare. L’obbiettivo dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo è di mantenere questa invidiabile posizione di visibilità. Ha dichiarato la Direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic : «Gli ottimi risultati della post-stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l’anno. Credo che il ricco programma dell’Avvento preparato in tutta la Croazia attirerà numerosi turisti sia locali che stranieri e contribuirà alla conclusione dell’anno turistico 2023 con grande successo». La Croazia continua a stupire con atmosfere incantate e toccanti tradizioni, un itinerario tra i Mercatini di Natale 2023. Chi lo dice che la Croazia è bella solo d’estate? Come si festeggia il Natale in Croazia e quali sono i luoghi più belli da visitare? Dai famosi mercatini di Natale alle splendide celebrazioni sul mare, la gioia, la magia e l’entusiasmo natalizio, sono sentimenti che si provano in attesa della notte più magica dell’anno. Il suono delle musiche e dei canti di Natale, passeggiando fra le viuzze è impossibile non sentire intensamente una reciproca vicinanza con il prossimo e il calore delle Feste in arrivo. Questa atmosfera speciale è percepita e sempre più apprezzata anche dai turisti che sono alla ricerca dell’atmosfera natalizia in Croazia, piena di momenti magici, luci scintillati in un’atmosfera che riscalda le giornate. A Zagabria, non c’è posto migliore in Europa per cominciare il mese di dicembre. Dal 2 dicembre al 7 gennaio la luce di migliaia e migliaia di lampioni illuminerà le orme della capitale croata. Strade, piazze, parchi, ovunque ci si può scaldare con una tazza di vin brulè o di cioccolata calda. Zagabria è una città pet friendly, i proprietari di animali domestici con l’amore che solo questi amici possono offrire, quest’anno vivranno un Avvento diverso. Il Time Out Heritage Hotel offre un programma speciale rivolto ai simpatici amici pelosi e ai loro proprietari. Interessanti conferenze, deliziose pappe, un servizio fotografico e molto altro nel centro di Zagabria, presso OUT Rooftop.

A un’ora da Zagabria si trova Varaždin, città degli angeli e antica capitale della Croazia, che trasmetterà la sua gioia natalizia per tutto il centro storico grazie a buona musica, cibo e spettacoli. A est di Zagabria troviamo la Slavonia, seconda regione più estesa della Croazia, dove vi sono numerose località uniche con spettacoli realizzati in questo periodo dell’anno, come il Ballo di Natale dei Lipizzani a Djakovo.

Per gli amanti dei cavalli nel mese di dicembre Parenzo brillerà di luci e addobbi colorati e l’Avvento è da diversi anni uno dei più visitati in tutta l’Istria da tutti coloro che vogliono vivere una gioiosa atmosfera natalizia. Il 12 dicembre si accenderanno le luci della piazza Matije Gupca e ,a seguire, vi saranno numerosi concerti e programmi di intrattenimento sulla pista di pattinaggio per i più piccoli. Rovigno, in riva al mare e sulla collina, a dicembre si trasforma in una vera favola con luci e decorazioni in tutto il borgo medievale di Motovun. La romantica città di Opatija in Istria è una meta imperdibile. Dal primo dicembre al sette gennaio si trasforma in uno splendido paesaggio da fiaba, ricco di esperienze indimenticabili. Gli schiaccianoci giganti in guardia nelle loro divise rosse, una pista di pattinaggio a pochi passi dal mare, numerose mostre, programmi musicali e teatrali, canti natalizi che accompagnano i visitatori lungo le loro romantiche passeggiate tra gli splendidi addobbi luminosi e cipressi antichi. Dubrovnik a dicembre è completamente diversa da quella dei mesi estivi con il Festival invernale, concerti, eventi culturali lungo le famose mura sono di casa. A Spalato si può visitare il Palazzo di Diocleziano con i luoghi ispirati al serial Trono di Spade. La residenza dell’imperatore romano, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, si anima e prorompe di allegria natalizia con concerti e attività in luoghi come la Riva, le Prokurative e Narodni Trg. Lo spirito del Natale è presente anche a Zara e Šibenik sotto l’egida dell’UNESCO. Non c’è limite alla magia, in Croazia per l’Avvento, il periodo più suggestivo e fantastico dell’anno, terra di mille isole e di mille magiche esperienze. Le bancarelle dei Mercatini decorate a festa tentano le narici dei visitatori con specialità aromatiche di ogni angolo del mondo. Ce n’è da leccarsi i baffi: ciambelle ricoperte di glassa alla cannella, dolci tipici regionali, mandorle caramellate, mieli, confetture, tisane e tè dai mille aromi, frutta secca e spezie.

Zagabria foto M. Gašparović; Varazdin foto Julien Duval; Parenzo foto Julien Duval;

www.croazia.hr

Harry di Prisco