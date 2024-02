Il viaggio dell’influencer Giuseppe Russo fa tappa al ristorante Bertie’s Bistrot

Riceviamo e pubblichiamo.

Giuseppe Russo, volto noto della pagina social “Il mio viaggio a Napoli” che cura insieme alla fidanzata Federica, ha fatto tappa a Nola e più precisamente al ristorante – braceria Bertie’s Bistrot di via dei Mille.

Oltre alla carne, tra i must dello chef Valentino Buonincontri, i due influencer hanno particolarmente apprezzato la pizza, versione special come la “carcioffola” e la “salsiccia e friarielli”.

“Una visita inaspettata che mi ha reso non solo felice ma soprattutto motivato a rendere questo posto sempre più accogliente con proposte nuove ed accattivante per i clienti – spiega il giovane chef nolano – onorato che questo locale sia stato scelto tra le tappe del tuor della nota fanpage che porta Napoli e la provincia in giro per il mondo puntando sul gusto e la qualità”.