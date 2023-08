Il trash napoletano su TikTok protagonista dell’Estate 2023

Le nuove “star” sono napoletane e sono arrivate al successo attraverso la piattaforma social TikTok. Un’estate di gossip, rivalità tra famiglie e fatti della vita privata esposti senza freni in pubblica piazza.

Altro che la fine della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez. I veri scoop dell’estate che appassionano gli italiani e li tengono incollati allo schermo del proprio smartphone sono su TikTok. E ad esserne protagonisti sono i tiktoker partenopei, ormai famosi in tutta la Penisola. I loro account social sono seguiti da numeri record di followers e i loro video raggiungono ogni giorno milioni di visualizzazioni, pur mostrando semplicemente la loro vita quotidiana e quella delle loro famiglie. Tutto accompagnato da una buona dose di trash che al giorno d’oggi è la carta vincente per arrivare velocemente al successo in Italia. Ma, come sempre accade, non è tutto oro quello che luccica.

La situazione sta sfuggendo di mano

Infatti, negli ultimi tempi è evidente che la situazione sia ormai fuori controllo. Sempre più spesso queste “star” dei social tendono a condividere con i loro followers fatti intimi della loro vita privata. Circostanze e avvenimenti estremamente delicati che, invece, sono sempre più di dominio pubblico. E la situazione diventa ancora più grave se al centro di queste vicende ci sono dei minori. Senza fare nomi e cognomi, in questi ultimi mesi attraverso TikTok si stanno consumando delle vere e proprie soap opera alla napoletana, con intrighi, segreti e pettegolezzi degni di Beautiful. Storie che vedono contrapposti tra loro una serie di personaggi, i quali creano faide tra famiglie e si fanno la “guerra” attraverso video con tanto di pesanti insulti, diretti o velati che siano.

Il trash piace a tutti?

Il vero problema è che le persone si divertono a seguire queste vicende come se fossero davvero davanti ad una serie tv. C’è chi scherza scrivendo nei commenti di aver ormai disattivato l’abbonamento a Netflix. Ma, forse, più che una battuta è una triste verità. Le dirette di questi tiktoker sono seguite da milioni di utenti a qualsiasi ora del giorno e della notte per poi scatenare i commenti e le considerazioni di chiunque abbia voglia e si senta in diritto di alimentare la discussione social. Negli ultimi giorni in tanti stanno facendo sentire la propria voce contro il trash di TikTok. Basti pensare al video pubblicato dal giovane tiktoker Ivan Milano che chiede al noto sito di “bannare tutti” perché “Napoli non è questa”.

Il video virale di Massimo Segre

E c’è poi chi spettacolarizza la propria vita privata ma almeno lo fa con eleganza e moderazione. In questi giorni ha fatto il giro del web il video di Massimo Segre, noto commercialista, finanziere e banchiere, il quale pubblicamente ha messo fine alla sua relazione con la compagna Cristina Seymandi a causa dei tradimenti di lei. In quel caso, nonostante il suo gesto sia comunque discutibile, non sono volati insulti o minaccia, ma solo parole di delusione per la fine di una storia d’amore ed estrema dignità nel decidere di regalare alla persona amata la libertà di amare.

In ogni caso, nel 2023 ” i panni sporchi NON si lavano più in famiglia”

