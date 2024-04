Il solito Napoli si ferma ancora contro il Frosinone: qualificazione europea sempre più complessa

Il Napoli non riesce a dare continuità al secondo tempo di Monza e inciampa al Maradona contro il Frosinone: è 2-2 al termine di una partita difficile da digerire. Nonostante la contestazione delle curve, gli azzurri continuano a mostrare grandi limiti già a partire dall’atteggiamento; c’è stata infatti troppa leggerezza in campo, dalle occasioni sprecate da Osimhen alla sciagurata papera di Meret che ha portato al momentaneo 1-1. In linea con il recente passato anche una fase difensiva che continua a fare acqua da tutte le parti: su tutti spicca la prestazione ai limiti dell’inverosimile di Rrahmani, responsabile del rigore e del secondo gol di Cheddira.

Arrivati a questo punto, la situazione in classifica si è fatta complicata, con le dirette avversarie che sembrano in un momento decisamente migliore, per forma e condizione mentale; tralasciando Bologna e Roma ormai irrecuperabili, l’Atalanta viene dalla clamorosa impresa di Anfield e la Lazio ha trovato nuova linfa con il nuovo allenatore, oltre ad avere un calendario più abbordabile.

Per centrare almeno l’Europa League, senza passare dai preliminari, è necessario un cambio di passo (a livello quantomeno psicologico), che però visto l’andazzo di questa stagione appare probabilmente ottimistico.