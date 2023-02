Il cuore d’oro del 2° Circolo di Somma: 4750 euro del mercatino natalizio al Santobono Pausilipon

Somma Vesuviana. Lo scorso dicembre, in occasione delle festività natalizie, il Secondo Circolo Didattico “Don Minzoni” ha organizzato l’evento “È tempo d’amore. Doniamo col cuore!”, un mercatino a scopo benefico il cui ricavato è stato destinato alla Fondazione Santobono Pausilipon. Ieri mattina il preside della Scuola Don Minzoni, Antonio Imperatrice, è stato invitato dalla referente della Fondazione nella sede di Via Chiaia, dove ha consegnato la somma raccolta di 4750€ ed è stato ringraziato a nome di tutti i membri della Onlus per la generosità dimostrata dalla comunità scolastica da lui rappresentata.

L’iniziativa solidale promossa dal Secondo Circolo ha riscosso grande successo e ha visto l’impegno e la partecipazione attiva da parte di tutta la comunità scolastica e dell’amministrazione comunale. Infatti, il progetto è stato accolto con grande entusiasmo dai bambini e dai loro genitori che, insieme al personale docente e ai collaboratori scolastici, hanno offerto il proprio contributo per l’allestimento del mercatino. Grazie all’impegno e alla dedizione di tutti è stata ricavata dalle vendite una cifra considerevole da poter donare alla Fondazione Santobono Pausilipon.

Il Secondo Circolo Didattico ha voluto offrire tutto il proprio sostegno e la propria vicinanza alla Fondazione Santobono Pausilipon, che da anni si occupa di pazienti che rientrano nella fascia d’età dell’infanzia e dell’adolescenza. La Fondazione lavora attivamente per rendere l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon uno dei migliori centri italiani per la cura e l’assistenza pediatrica. I membri della Fondazione si impegnano per garantire ai bambini ricoverati l’eccellenza delle prestazioni sanitarie, con attività di ricerca d’avanguardia, non trascurando però l’aspetto sociale e psico-pedagogico. Proprio per il miglioramento della vita in ospedale dei piccoli pazienti e dei loro familiari, la Fondazione sta lavorando per rendere gli ambienti ospedalieri più colorati e accoglienti possibili.