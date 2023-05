Il contatore del negozio segna solo il 10% della corrente consumata, due nei guai

CAMPOSANO – I militari della stazione carabinieri forestale di Marigliano, a seguito di controllo effettuato nel comune di Camposano presso un’attività di proprietà di due donne del posto, riscontravano la manomissione del misuratore elettrico di corrente. I carabinieri hanno fatto intervenire personale Enel per le verifiche necessarie.

In seguito ai rilievi, i tecnici dell’Enel riscontravano che effettivamente il contatore registrava il 90% in meno dell’energia. Le due donne sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica. L’energia asportata dall’aprile del 2022 ammonterebbe ad alcune migliaia di kwh per un importo di 4.800 euro. il contatore è stato posto sotto sequestro.