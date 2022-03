I Lions “Giordano Bruno” ricordano e promuovono l’impegno di Aldo Masullo

Si terrà giovedì 31 marzo 2022, alle ore 17:00, presso il Museo Storico Archeologico di Nola il convegno dedicato al filosofo nolano più importante del ‘900: Aldo Masullo.

L’evento è stato promosso e organizzato dall’Associazione Lions Club Nola Host Giordano Bruno ed ha la finalità di avviare un processo di sensibilizzazione civile e culturale finalizzato a raccogliere l’eredità che Masullo ha lasciato, tracciando un percorso da seguire per una cittadinanza attiva.

Infatti, l’impegno civile di Aldo Masullo, per una nuova Cittadinanza Umanitaria dei Lions Cittadini del Mondo si avvarrà di importanti personalità e studiosi che porteranno contributi significativi atti a mostrare le varie “vesti” che il professore ha “indossato” nel corso della sua vita.



Al prof. Bruno Moroncini, già ordinario di filosofia morale e allievo di Masullo, toccherà relazionare sul Masullo “filosofo”,

al Dott. Nino Daniele sul Masullo “politico” e

al Prof. Ermanno Bocchini le conclusioni sul Masullo “Lions”.

A coordinare i lavori sarà il Prof. Luigi Pasciari, presidente dell’Associazione “Amici di Aldo Masullo”.

Tanti altri gli ospiti a portare un indirizzo di saluto, dal Dott. Antonio Porcelli al Dott. Gianfranco Nappi per il mondo associativo e giornalistico, per poi passare alle istituzioni politiche come l’Ing. Manfredi (sindaco di Napoli), l’On. Paolo Russo, il Sen. Francesco Urraro. Sarà presente anche S.E. Mons. Beniamino De Palma.

Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni politiche, civili e culturali del territorio.