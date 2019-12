L’imprenditore Tommaso Filosa fa appello alla magistratura che ha portato al sequestro dell’Hotel Quadrifoglio. Sempre più frequenti i furti alla struttura ormai abbandonata e priva di un sistema di vigilanza. Preoccupante la situazione dei lavoratori: 40 dipendenti sul lastrico.

L’Hotel Quadrifoglio, da 5 anni sottoposto a sequestro giudiziario per antimafia, ritorna a far parlare di sé. Il provvedimento, frutto di indagini condotte a partire dal 2014, si è concluso con un sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria di Napoli. Tra i beni confiscati all’imprenditore mariglianese, Tommaso Filosa, rientra il lussuoso hotel 4 stelle che poco prima dei sigilli era stato interamente ristrutturato. Manca, però, la definitiva sentenza di confisca. Numerose le proposte di acquisto da parte di altre società che non sono state prese in considerazione. Tutte le offerte sono state declinate dalla magistratura perché non ritenute idonee.

Oltre ad essere il fiore all’occhiello per l’economia alberghiera locale, l’Hotel Quadrifoglio vantava un importante impianto sportivo con campi da tennis, da calcio, palestra, piscina e più di 1200 iscritti che animavano quotidianamente la struttura.

L’impianto alberghiero, attualmente incustodito, è stato chiuso da 4 mesi con 40 dipendenti il cui destino è in balia del caso. La preoccupazione è tanta per i lavoratori, che avevano anche proposto tramite un’istanza formale di organizzare una cooperativa per risollevare le sorti dell’hotel, ma senza ottenere alcun esito positivo. Dallo scorso 31 agosto gli ex dipendenti sono in stato di disoccupazione, costretti ad abbandonare una struttura importante che vantava un’ampia clientela. Non muore la speranza che si smuova qualcosa per salvare quello che fino a ieri era un lavoro certo, ma che oggi diventa il peggiore incubo. Alla Procura di Napoli va l’appello dei dipendenti, che hanno a cuore le sorti del proprio lavoro: per molte delle 40 famiglie coinvolte, questo impiego rappresenta l’unico mezzo di sostentamento. Si attendono risposte che al momento solo la magistratura può dare. Grande sconforto anche da parte di amici e parenti che vedono il tramonto di una tra le strutture più ricettive e “in” del posto.

Dopo l’iniziale aggiudicazione dell’hotel tramite un’asta tenutasi a Roma nel 2012, per Tommaso Filosa iniziano i problemi con un sequestro preventivo sopraggiunto subito dopo. La prima denuncia dell’imprenditore su Facebook arriva lo scorso 16 dicembre tramite un video registrato in diretta, in occasione dell’ennesimo furto ai danni dell’hotel – se ne contano già due nella sola settimana delle festività natalizie, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Dall’Amministrazione Giudiziaria, a cui Tommaso Filosa fa capo come liquidatore, non è stata inviata alcuna delibera che consenta di avere garanzie di sicurezza tramite una pattuglia di vigilanza.

La chiusura del complesso turistico, congressuale e sportivo crea grande scalpore: i 30.000 mq sui quali si estende la struttura sono oggi abbandonati a se stessi, privi di cura e manutenzione, alla mercé degli sciacalli che non si fermano neanche davanti alle strisce bianco-rosse dei sigilli.

(fonte foto:rete internet)