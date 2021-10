Halloween, doppio appuntamento a Nola e a Casamarciano con il party dei bambini

Riceviamo e pubblichiamo

Una due giorni all’insegna del divertimento e dei giochi in tema Halloween: andrà in scena a Nola presso la galleria commerciale Hyria Space in via Variante 7/bis ed a Casamarciano all’interno del gruppo Smart Space in via Nazionale delle Puglie.

Lo start alle 10 di domani, sabato 30 ottobre con lo spettacolo di animazione che andrà avanti fino alle 13 per riprendere poi nel pomeriggio, dalle 17.

Un programma ricco di divertimento aperto a tutti i bambini con gonfiabili, trucco a tema personalizzato, zucchero filato e manipolazione dei palloncini.

“Una festa di Halloween che segna un ritorno di serenità – spiega l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore – soprattutto per i bambini che hanno sofferto più di altri delle restrizioni in questi ultimi due anni. Un piccolo assaggio in vista del ricco cartellone di eventi che animerà le due gallerie commerciali nel periodo natalizio”.