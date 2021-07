No Banner to display

Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione Vesuvius

Si è svolta martedi 20 Luglio alle ore 19:00 nell’incantevole location Gran Caffè Gambrinius la settima tappa del tour ” La rinascita”di Angelo Iannelli dove è stato presentato il libro ” Pandemia seconda ondata rabbia e confusione la sfida di Pulcinella”, edito da Albatros Edizioni . Una serata storica, che ha ricordato gli intelettuali del tempo , il salotto degli artisti, il caffè del Napoli bella . Una manifestazione poliedrica, ricca di un mix di emozioni : Arte, Cultura e bellezza. questo evento era incentrato sulla sfida di Pulcinella al covid dove in questo momento particolare si è contradistinto nel donare momenti di spienseratezza alle persone fragile e meno fortunate, per l’occasione l’ambasciatore del sorriso ha indossato il camicione bianco, il cuppolone e il turcitrulo, simbolo di abbondanza e promiscuita’ e togliendosi la maschera nera ,ha parlato di verita’ e giustizia. Nello storico bar di Piazza Plebliscito sono accorsi tanti personaggi e tanti amici per celebrare la presentazione del suo capolavoro letterario . La manifestazione è stata moderata con maestria dalla pscologa e presentatrice Edda Cioffi che ha coinvolto tutti i partecipanti . La serata si è aperta in una magia surreale tra le note di Napul’e della violinista Daniela Trionfante e il profumo del caffè ,accompagnata dai chitarristi Giulio Bosso e Rosario Penza , mentre la bellissima modella dell’Accademia Maria Mauro con eleganza mostrava l’abito ” Pulcinella” , con lo sfondo di due quadri meravigliosi a tema “Pandemia” degli artisti: Bruno Ciniglia e Luigi Calì. Presente la famiglia del Gambrinius :Antonio, Arturo e Michele Sergio. A fare i saluti di casa è stato l’imprenditore Massimiliano Rosati , che ha ringraziato l’artista Iannelli per il suo instancabile impegno socio-culturale e apprezzato il ricco parterre di ospiti presenti al Gambrinus . Sono intervenuti l’ Assessore Cultura e Turismo di Napoli Annamaria Palmieri , il presidente Premio Nazionale Amato Lamberti Nino Daniele, il cantante Mario Maglione , antropologo e studioso di Pulcinella Prof. Domenico Scafoglio , il re della tammorra Marcello Colasurdo , lo scultore Domenico Sepe , il Maestro pasticciere Sabatino Sirica, la giornalista Emanuela Gambardella ,il virologo Giulio Tarro. Una bellissima serata incentrata sul sorriso e la rinascita , che ha visto alternarsi momenti di confronto e riflessione sul significato storico e folkloristico di Pulcinella e prospettive di riascita post pandemia , intervallati da momenti artistici emozionanti come quelli degli artisti :Mario Maglione, Marcello Colasurdo e lo stesso Pulcinella. Applausi scorscianti che si sentivano nella vicina Piazza Plebliscito. Al professore Scafoglio è stato consegnato il prestigioso ” Premio Ambasciatore del Sorriso” Mentre al Gambrinus un corno porta fortuna e un busto di pulcinella . Erano presenti i gioralisti : Alessandra De Cristofaro Franco Buononato, Giuseppe De Carlo, Gigione Maresca , Pasquale Spera e Rosita Arpaia Bevilacqua . La top model Giada Salzano e ancora Maurizio Fontanella, Franco Capasso, Massimo Curzio,, Haruna Jarra, ,Loredana Condurro e Ciro Pisco, i fotografri : Sandro Barrasso e Vincenzo Burrone. Le riprese sono state effettuate da: Club Economy Tv, Campania Felix , Tele Blu ,DGPhotoArt , Positano News . Ancora un successo per Pulcinella che con la sua macchina dell” emozione sfida la Pandemia , donando momenti di spiensieratezza e benessere pscicofisico.