Gori, sospensione del servizio idrico in 4 comuni

Gori informa che, per consentire i lavori di riparazione di una perdita sulla condotta adduttrice da 600 mm di diametro, è costretta ad interrompere la fornitura di risorsa idrica dalle ore 06:00 di giovedì 11 aprile, fino alle ore 05:00 di venerdì 12 aprile 2024, nei comuni di MASSA LUBRENSE, PIANO DI SORRENTO, SANT’AGNELLO, SORRENTO.

A SEGUIRE IL DETTAGLIO DELLE STRADE COINVOLTE E DEI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO.

MASSA LUBRENSE:

INTERO TERRITORIO COMUNALE

TRANNE LOCALITÀ SANT’AGATA

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con AUTOBOTTE, presso:

PIAZZA VESCOVADO

PIAZZA SANTA CROCE, località Termini

BATTERIA DI FONTANINE, presso:

Via NASTRO AZZURRO, angolo via Nastro Verde

PIANO DI SORRENTO:

LOCALITÀ SAN PIETRO

RIONE LEGITTIMO

STRADA VICINALE PONTECORVO

TRAV. VIA BRECCIONI

TRAV. VIA CERMENNA

TRAV. I VIA LEGITTIMO

TRAV. I VIA SANT’ANDREA

TRAV. II VIA LEGITTIMO

TRAV. II VIA SANT’ANDREA

TRAV. III VIA LEGITTIMO

TRAV. PETRULO

TRAV. PONTECORVO

VIA ARTEMANO

VIA BOSCO

VIA BRECCIONI

VIA CERMENNA

VIA CESINA

VIA COLLI DI FONTANELLE

VIA DELLE ACACIE

VIA FORMIELLO

VIA GALATEA

VIA LEGITTIMO

VIA LEPANTINE

VIA M. CASTELLANO

VIA META AMALFI

VIA NASTRO AZZURRO

VIA PETRULO

VIA POMICINO

VIA PONTECORVO

VIA SAN PIETRO

VIA SAN VITO

VIA SANT’ANDREA

VIA SCARICATOIO

VIA SPINOSA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con BATTERIA DI FONTANINE, presso:

C.so ITALIA, angolo via San Sergio

PIAZZA COTA

SANT’AGNELLO:

COLLE FONTANELLE

LOCALITÀ CEPANO

PIAZZA CARLO SAGRISTANI

PIAZZA GIOVANNI XXIII

TRAVERSA DI VIA SELVA

VIA ARMIERI

VIA ARPIE MASTORO

VIA BELVEDERE

VIA CAMPITIELLO

VIA CASALE VECCHIO

VIA CEPANO

VIA CIMITERO

VIA COLLI DI FONTANELLE

VIA FERRELLA

VIA FREVIGNONE

VIA GALATEA

VIA LA ROCCA

VIA LEPANTINE

VIA MAIANO

VIA MOSTRANO

VIA NASTRO AZZURRO

VIA NASTRO D’ARGENTO

VIA PASSANO

VIA PASSARANO

VIA PETRARO

VIA PIETRAPIANA

VIA PUZZILLO

VIA ROSOLA

VIA RUBINACCI

VIA SAN MARTINO

VIA SAN MARTINO MALACOCCOLA

VIA SAN VITO

VIA SANT’ELIA

VIA TORDARA

VIA TRASAELLA

VIA VINCENZO C.A. FERRARO

VIALE IOVINE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con AUTOBOTTE, presso:

VIA SAN VITO

PIAZZETTA SACRISTANI, località Fontanelle

SORRENTO:

CALATA PUNTA CAPO

LOCALITÀ CHIANIELLO

PIAZZETTA SAN VALERIO

SALITA PRIORA

SALITA SANT’AGATA

STRADA SAN VINCENZO

TRAVERSA DI VIA BARANICA

TRAVERSA DI VIA CAPO

TRAVERSA DI VIA CAPODIMONTE

TRAVERSA DI VIA FESTOLA

TRAVERSA DI VIA LI SCHISANI I

TRAVERSA I DI VIA BARANICA

TRAVERSA I DI VIA PRIORA

TRAVERSA I SAN VALERIO

TRAVERSA II DI VIA PRIORA

TRAVERSA II SAN VALERIO

VIA ANGELO COSENZA

VIA ATIGLIANA

VIA BARANICA

VIA BELVEDERE

VIA CALA

VIA CALCODONTE ERMAFRODITO

VIA CAMPAGNANO

VIA CAMPITIELLO

VIA CASARLANO

VIA CASARUFOLO

VIA CASOLA

VIA CATIGLIANO

VIA CESARANO

VIA DESERTO

VIA FESTOLA

VIA GRADONE

VIA LE TORE

VIA LI SCHISANI

VIA MALECOCCOLA

VIA MARZIANO

VIA NASTRO AZZURRO

VIA NASTRO VERDE

VIA PALOMBA

VIA PRIORA

VIA PRIVATA RUBINACCI

VIA RIVEZZOLI

VIA RIVOLO SANT’ANTONIO

VIA SAN MARTINO MALACOCCOLA

VIA SAN RENATO

VIA SAN VALERIO

VIA SANT’ANGELO

VIA SORRENTO

VIA STRETTOLA SAN VINCENZO

VIA TALAGNANO

VIA ZATRI

VICO FUORIMURA

VICO I SAN CESAREO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Predisposto servizio idrico sostitutivo, con AUTOBOTTE, presso:

PIAZZETTA CASARLANO

BATTERIA DI FONTANINE, presso:

VIA DEGLI ARANCI

PIAZZA VITTORIO VENETO

In tutti i territori interessati dalla sospensione del servizio, l’erogazione idrica – salvo imprevisti o aggiornamenti – riprenderà regolarmente a partire dalle ore 05:00 di venerdì 12 aprile 2024.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.

Ci scusiamo per il disagio.