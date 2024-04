Gori completa interventi di efficientamento del depuratore

Efficientamento delle infrastrutture e tutela dell’ambiente al centro dell’impegno di Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania, per il raggiungimento di importanti obiettivi ambientali ed un significativo miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

È questa la direzione in cui si muovono le opere che stanno interessando anche il Comune di Mercato San Severino. Questa mattina, presso il depuratore di Costa, la presentazione degli interventi di efficientamento dell’impianto; presenti il Sindaco, Antonio Somma, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

I lavori, finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del POR – FESR Campania 2014-2020 per quasi 5 milioni di euro, e di cui Gori è soggetto attuatore, sono ultimati e in fase di collaudo, e permettono di raggiungere risultati significativi in termini di salvaguardia dell’ambiente e gestione innovativa e resiliente delle infrastrutture. Essi, infatti, consentono la riduzione delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento ai miasmi, la riduzione dei rumori molesti e il potenziamento della linea fanghi, al fine di migliorare la capacità di trattamento dell’impianto. Ulteriori migliorie sono state apportate anche per l’ammodernamento della fase di filtrazione grazie ad un programma che punta all’adeguamento e al potenziamento dell’intera linea di trattamento delle acque reflue del depuratore.

L’incontro è stato un’occasione utile anche per discutere sulle altre opere che interessano il territorio comunale. Gori, infatti, è impegnata nel programma Energie per il Sarno, che prevede il completamento della rete fognaria a servizio della frazione di Sant’Eustachio, ed in particolare dell’area industriale qui ubicata. Complessivamente saranno realizzati circa 3,5 chilometri di nuova rete fognaria tra i comuni di Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Mercato San Severino, con l’eliminazione di alcuni scarichi di reflui fognari che recapitano nell’alveo del canale Solofrana.

Particolarmente rilevante è anche il progetto per l’ottimizzazione della rete idrica compreso nel programma Azioni per l’Acqua. L’obiettivo è la riduzione delle perdite del 50 % con il recupero, nel Comune di Mercato San Severino, di 1.650.000 litri di acqua al giorno grazie ad interventi di digitalizzazione per il monitoraggio costante dei flussi idrici.