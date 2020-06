Avviso pubblico della GORI che dal sito ufficiale comunica la sospensione dell’erogazione idrica nei comuni di Marigliano e San Vitaliano: al fine di sostituire un tratto dei rete idrica, intervento teso al miglioramento del servizio, mancherà l’acqua dalle 08:00 alle 19:30 di giovedì 18 giugno 2020.

Le zone di Marigliano interessate dall’emergenza saranno:

Via Faibano (da C.so Umberto I ad incrocio Via Verona);

Corso Umberto I (da incrocio Via Cancella ad incrocio Via Spiezia);

Corso Umberto I (tratto da Via Cancella a via Risorgimento) e relative traverse;

Via Matrisciano;

Via Stefano Piro;

Via Risorgimento;

Via Cavour;

Via Mazzini;

Via Tagliamento.

Le zone di San Vitaliano che subiranno disagi saranno:

Corso Frascatoli e relative traverse;

Via Mons. Riccio;

Traversa Via Parrocchia (Primo tratto fino ai binari);

Via Madre Teresa di Calcutta;

Via Giovanni Nappi;

Via Selva;

Via Cristoforo Colombo;

Via Cancella.

GORI fa sapere che un servizio idrico sostitutivo, con disponibilità di batteria di fontanine, verrà collocato per l’intera durata della sospensione lungo via Spiezia, all’angolo con via Roma, dunque nel comune di San Vitaliano: una soluzione che servirà anche i cittadini mariglianesi interessati dalla criticità.

Infine si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.