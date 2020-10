I Carabinieri della stazione forestale di Pozzuoli insieme alle guardie zoofile e venatorie della Lipu hanno denunciato per bracconaggio 6 persone.

I militari e le guardie della Lipu – nell’ambito di un servizio volto al contrasto del fenomeno del bracconaggio – hanno trovato i 6 cacciatori in aperta campagna nel comune di Giugliano in Campania, precisamente in località Santa Maria a Cubito. Rinvenuti e sequestrati – nelle disponibilità dei 6 – 3 richiami elettroacustici in grado di riprodurre il canto di vari volatili. Sono stati sequestrati anche 6 fucili semiautomatici e 146 cartucce calibro 12.

I Carabinieri li hanno sanzionati per un importo complessivo di 3 mila euro.