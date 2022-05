Giovane di Casalnuovo accoltellato dopo lite

Altro episodio di violenza tra giovanissimi nella movida napoletana. Questa volta è accaduto a Ponticelli: un ragazzo minorenne è stato ferito con un coltello per futili motivi.

A colpire il giovane residente a Casalnuovo sarebbe stato un coetaneo incontrato casualmente con il quale si era da poco innescata una discussione poi trasformata in aggressione. Il motivo, come riporta Il Mattino, sarebbe una sigaretta negata da parte della vittima al suo aggressore, il quale ha poi estratto un coltello colpendo il giovane ad una gamba e una mano.

Il ragazzo è stato immediatamente trasportato a Villa Betania dove si trova tutt’ora ricoverato per le ferite riportate con una prognosi di 10 giorni, non è quindi in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato che sta cercando di ricostruire la dinamica e di identificare l’aggressore.