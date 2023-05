Gianfranco Gallo al Casoria Film Festival per l’omaggio ad Eduardo

Casoria. Prende il via la prima edizione del Casoria Film Festival, kermesse dedicata al cinema e rivolta soprattutto alle fasce più giovani. La manifestazione organizzata dal Comune di Casoria, finanziata e promossa nell’ambito del cartellone degli eventi metropolitani, sarà inaugurata giovedì 18 maggio, presso la biblioteca comunale di Casoria “Mons. Mauro Piscopo”, per concludersi domenica 21 maggio presso la sala 2 dell’UCI Cinemas.

Gli alunni delle scuole del territorio saranno i protagonisti delle prime tre giornate, in cui si alterneranno attori, registi e professionisti del cinema che si confronteranno con i ragazzi. L’obiettivo del festival è quello di formare spettatori consapevoli, attraverso la conoscenza di teatro e cinema. Il CFF (Casoria Film Festival) è promosso, infatti, dall’Associazione C4C, da anni impegnata nella divulgazione della cultura e della formazione cinematografica.

“Il cinema è un patrimonio della nostra cultura e sta diventando una ricchezza anche per la nostra realtà, basti pensare alle location dei set. Il primo Casoria Film Festival sarà un’occasione prestigiosa per la nostra Città, ma anche un modo per avvicinare tanti giovani a quest’arte” dichiarano in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene e l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo.

La serata finale, in programma domenica 21 maggio a partire dalle ore 20.15, si svolgerà presso la multisala UCI Cinemas di Casoria, con ingresso gratuito e sarà dedicata alla figura di Eduardo. Condurranno l’evento Luigi Credendino ed Enzo Attanasio. Gli interventi di Gianfranco Gallo, Mario Autore, Chiara Vitiello, Alessandra Borgia e Antonio Fiorillo ci condurranno nel mondo di Eduardo con aneddoti e storie del grande drammaturgo. Ad allietare la serata anche le bravissime Ebbanesis, con la loro musica tra tradizione ed innovazione.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CASORIA FILM FESTIVAL

18 Maggio dalle 9.00 alle 13.30

Biblioteca Comunale “Mons. Mauro Piscopo”

Conduce Luigi Credendino

9.00 Saluti e presentazione dell’evento.

Intervengono il Sindaco Raffaele Bene, l’Assessore alla cultura Vincenzo Russo e il direttore artistico della rassegna Andrea Valentino

9.30 Spettacolo teatrale

W la mafia di e con Aldo Rapè

10.30 Cortometraggio

Cuore Nero di Aldo Rapè

11.30 Cortometraggio

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile

12.00 Experience cinema

La figura del regista, incontro con Antimo Campanile

Nella biblioteca saranno esposti i costumi dedicati alla figura di Eduardo de Filippo

19 Maggio

Biblioteca Comunale “Mons. Mauro Piscopo”

Conduce Luigi Credendino

9.00 Saluti e presentazione dell’evento.

Intervengono l’Assessore alla cultura Vincenzo Russo e il direttore artistico della rassegna Andrea Valentino

9.30 Spettacolo teatrale

Reality Shock di Annalisa Insardà

10.30 Cortometraggio

Il solito pranzo di Andrea Valentino

11.30 Cortometraggio

La terra dei giochi – di Mauro di Rosa

12.00 Experience cinema

La figura dell’attore – Incontro con Annalisa Insardà

Nella biblioteca saranno esposti i costumi dedicati alla figura di Eduardo de Filippo

20 Maggio

Biblioteca Comunale “Mons. Mauro Piscopo”

Conduce Luigi Credendino

9.00 Saluti e presentazione dell’evento.

Intervengono l’Assessore alla cultura Vincenzo Russo e il direttore artistico della rassegna Andrea Valentino

9.30 Spettacolo teatrale

Baccalà di Enzo Attanasio

10.30 Cortometraggio

Leaving FG regia di Otwin Biernat

11.30 Cortometraggio

Le poisson di Annalisa Ciaramella

12.00 Experience cinema

I costumi nel mondo del cinema – Incontro con Annalisa Ciaramella

Nella biblioteca saranno esposti i costumi dedicati alla figura di Eduardo de Filippo

21 Maggio – Serata finale Location UCI Casoria – Sala 2 Ore 20.15

20.30 Spettacolo e premiazioni

Lo spettacolo è dedicato alla figura di Eduardo.

Durante la serata saranno premiati 4 cortometraggi prodotti da studenti delle scuole selezionati dalla piattaforma FilmFreeway

Conduce Luigi Credendino ed Enzo Attanasio

ospiti della serata

Gianfranco Gallo, Mario Autore, Chiara Vitiello, Alessandra Borgia, Antonio Fiorillo e le Ebbanesis