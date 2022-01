Franco Fasano presenta la sua autobiografia

Io amo è la sorprendente autobiografia di Franco Fasano curata da Massimiliano Beneggi, edita da D’IDEE.

Prendendo il titolo dal famosissimo brano composto dal cantautore per Fausto Leali, il libro racconta la carriera, il percorso e le canzoni di uno dei più poliedrici poeti musicali della nostra storia.

Io amo non è solo il titolo di un successo discografico, ma un approccio compositivo con cui Franco Fasano, autore raffinato che fa della musica una vera e propria ricerca tra le storie che vive, sorprende da oltre quarant’anni il pubblico scrivendo brani che raccontano le sfumature dei sentimenti.

Da Mi manchi a Ti lascerò, da Regalami un sorriso a Colpevole passando per grandi classici dello Zecchino d’Oro come Goccia dopo goccia e Il Katalicammello fino a sigle dei cartoni animati come Piccoli problemi di cuore e Rossana, il leitmotiv è sempre uno: l’amore.

Per la prima volta Franco Fasano ripercorre la sua lunga carriera fatta di sorprendenti retroscena e importanti incontri con gli interpreti delle sue canzoni (Bruno Lauzi, Mina, Mia Martini, Anna Oxa, Fiordaliso, Massimo Ranieri, Franco Califano, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Al Bano e tanti altri) e scoperte straordinarie come Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo.

Teatri di questi incontri sono tanti luoghi d’Italia che, dopo avere regalato ispirazioni musicali al cantautore, verranno ripercorsi uno per uno da Fasano in un tour a tappe che toccherà tutta l’Italia.