Saviano/Carbonara di Nola. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri in altrettanti comuni della provincia di Napoli, per aver scattato foto alla scheda elettorale nella cabina dopo aver votato.

Gli interventi sono avvenuti a Marano di Napoli, nel seggio allestito in via Piave; a Saviano, nella scuola elementare di via Cimitero; a Carbonara di Nola, nella scuola elementare di via Rainone.

I tre denunciati hanno rispettivamente 45, 28 e 59 anni.