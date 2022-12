Forum regionale dei Giovani: Sandro Iorio presidente della commissione “Occupazione e Formazione”

Il territorio vesuviano e, in particolare, Poggiomarino trovano spazio e visibilità nel Forum regionale dei Giovani: Sandro Iorio è stato nominato presidente della commissione “Occupazione e Formazione” del Forum campano. Il giovane di Poggiomarino sarà affiancato da una serie di altri ragazzi, tutti provenienti dalla zona vesuviana: Mario Mariniello (Poggiomarino), Davide Boccia (Striano), Roberta Ranieri (Terzigno), Gianluca Caldarelli (Terzigno), Carlo Cunto (San Giuseppe Vesuviano), Federico Santilli (Pompei), Carmine De Luca (Striano). Un team che lavorerà in sinergia su tematiche, quelle dell’occupazione e della formazione, di particolare rilievo soprattutto in questo periodo storico. “E’ una nomina che mi inorgoglisce e al tempo stesso mi riempie di responsabilità: rappresenterò Poggiomarino e di tutta l’area vesuviana in un organismo importante come il Forum regionale dei Giovani, dove è possibile affrontare un percorso di maturazione e crescita”, spiega Sandro Iorio. Aggiunge Antonia Falco del Forum Giovani Striano “Sono davvero fiera ed orgogliosa del fatto che finalmente il forum regionale veda una nutrita partecipazione di rappresentanti dei nostri comuni. Segno che il lavoro sinergico di questi anni ha portato frutti”