Far west Acerra, stesa durante i funerali: esplosi 11 colpi

ACERRA – Sono undici i colpi repertati dagli agenti del locale commissariato ad Acerra dove nel pomeriggio di ieri si è assistito ad una scena da far west.

Una stesa è avvenuta in pieno giorno nel rione Madonnella mentre era in corso il funerale di un ragazzo di 34 anni, morto tragicamente il giorno prima. Alcuni dei presenti al rito funebre, avvertiti i colpi dalla strada esterna, sono scappati, come testimoniato anche da alcune immagini circolate nelle chat.

Sull’episodio sono in corso indagini della polizia: i colpi sono stati esplosi da uno scooter in via Paisiello nel traffico e con tante persone in strada per i funerali. Tra le ipotesi c’è quella di una lite precedente tra due gruppi di giovani ma non si esclude altre piste.