Far west a Pomigliano: sparatoria al bar, esplosi 5 colpi

Pomigliano d’Arco – Far west alla periferia di Pomigliano d’Arco. Ben cinque colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro un bar di via Cosimo Miccoli, non distante dalla caserma del reparto territoriale di Castello di Cisterna.

Verso le 4.30 proprio i Carabinieri della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Cosimo Miccoli a seguito dela segnalazione dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco. I militari dell’Arma hanno constatato che poco prima alcuni colpi avevano frantumato la vetrata esterna di un bar. Sul selciato sono state trovate e sequestrate 5 cartucce calibro 12.

Sono in corso approfondimenti investigativi da parte dei Carabinieri: non si esclude nessuna pista a partire dall’azione intimidatoria del racket per finire alla stesa.