Ex calciatore del Pomigliano uccide la compagna a martellate

Alessandra Matteuzzi è la donna di 52 anni uccisa brutalmente sotto la sua abitazione di Bologna.

Una storia che fa rabbrividire, quella di Sandra (così la chiamavano gli amici), che è stata colpita più volte alla testa con un martello proprio sotto casa. Il killer, Giovanni Padovani, 27enne originario di Senigallia, era ancora lì al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei medici del 118 ed è stato subito portato via con l’accusa di omicidio preterintenzionale e, a quanto pare altre aggravanti visto che era già stato denunciato dalla donna per stalking e molestie. Sandra aveva anche ottenuto un divieto di avvicinamento negli scorsi mesi che purtroppo non è bastato a tenere lontano il suo ex ossessionato dalla fine della relazione.

I due erano stati insieme nel 2021 e si erano conosciuti sui social: una relazione aperta, a detta delle persone vicine ai due, che si è poi trasformata in un incubo per la donna.

Padovani, di professione calciatore della Sancataldese Calcio (serie D) che aveva militato anche nelle giovanili del Napoli e nel Pomigliano Calcio, avrebbe lasciato improvvisamente il ritiro con la squadra lo scorso sabato per recarsi dall’ex fidanzata, aspettarla sotto casa e toglierle la vita.