Evade dai domiciliari, lo trovano in strada con 37 dosi di droga

Castello di Cisterna: Blitz nella piazza di spaccio. Carabinieri arrestano pusher evaso

Blitz antidroga per i carabinieri di Castello di Cisterna nella piazza di spaccio Cisternina.

A finire in manette il 55enne Antonio Cerrato che dovrà rispondere di detenzione sostanze stupefacenti a fine di spaccio ed evasione.

I militari della sezione operativa della locale Compagnia hanno trovato l’uomo in via Leopardi nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari proprio per droga. Perquisito, è stato trovato in possesso di 37 dosi di sostanze stupefacenti suddivise tra crack, hashish e cocaina.

Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante, ritenuta provento del reato, di 350 euro.

L’arrestato è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.