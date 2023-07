Estate 2023: Vacanza quanto ci costi? Le mete scelte dai napoletani e i prezzi

I costi giornalieri e le mete scelte dai napoletani in un’estate bollente non solo per le temperature ma anche per i rincari.

L’Estate 2023 è entrata ormai nel vivo. Come già nei mesi scorsi, Napoli e la Campania sono prese d’assalto da turisti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Un boom nel settore turistico che alimenta la crescita economica della regione. Ma per tanti turisti che arrivano ci sono altrettanti napoletani che nei mesi di luglio e agosto scelgono di allontanarsi dalla routine quotidiana e di rilassarsi in riva al mare o di visitare un paese straniero.

Prezzi in Italia e all’estero

Quest’anno, però, i prezzi delle vacanze in Italia e all’estero sembrano essere saliti vertiginosamente, rendendo difficile effettuare una prenotazione a costi contenuti. Lo ha dichiarato a Fanpage.it già qualche mese fa Cesare Foà, presidente Advunite- Aidit Campania Federturismo, l’associazione delle agenzie di viaggi, “Nel complesso, una vacanza di 15 giorni ad agosto sarà più cara del 30-40% rispetto al 2022. Una vacanza di due settimane in Italia per una famiglia di 4 persone può arrivare a 4.500 euro. All’estero si spendono mille euro in meno, ma bisogna aggiungere il costo del volo”. L’unico trucco per risparmiare è anticiparsi e prenotare le proprie vacanze molti mesi prima.

Costi spiagge in Italia

I prezzi in Italia sono alle stelle: generalmente, in estate, per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in un resort di medio livello, i costi raggiungono i 30-35 euro al giorno. È necessario, inoltre, considerare che i prezzi variano a seconda degli spostamenti geografici. In media si raggiungono i 40 euro a Viareggio o a Riccione e gli 80 euro a Gallipoli, passando per i 60 euro di alcune località della Sardegna. In luoghi di maggiore prestigio, inoltre, è possibile anche arrivare a 120 euro al giorno.

Le mete scelte dai napoletani

Per i prezzi così elevati nelle spiagge della penisola, per l’Estate 2023 i napoletani sembrano preferire le mete estere, come ha affermato sempre Foà: “Per le vacanze dell’estate 2023 le mete turistiche preferite dai napoletani restano sempre la Grecia e la Spagna. La novità è Cipro, che per la prima volta ha il volo diretto da Napoli. Ma c’è anche un aumento delle mete intercontinentali, New York, Tailandia e Indonesia. Arranca l’Italia, dove le strutture hanno registrato rincari maggiori. Mentre stanno andando bene le crociere perché hanno prezzi accettabili”.