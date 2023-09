Esplode bombola di gas, muore dopo 5 giorni di agonia

CASORIA – Nell’ospedale Cardarelli di Napoli è morto – a seguito delle complicazioni cliniche per le gravi ustioni riportate – il 53enne Salif Lancone del Burkina Faso. L’uomo era rimasto ferito domenica scorsa 17 settembre per l’esplosione di una bombola di gas all’interno dell’appartamento dove viveva a Casoria.

Sul posto intervennero i i carabinieri della locale compagnia, Il 53enne era stato portato al Cardarelli in codice rosso per le gravi ustioni riportate. L’appartamento venne stato sequestrato e ritenuto inagibile, così come l’intera verticale della palazzina.

Vennero temporaneamente sgomberati 4 nuclei familiari (in totale 6 persone) in quanto gli appartamenti sulla verticale di quello interessato dall’esplosione era stati dichiarati momentaneamente inagibili, in attesa di sopralluogo sulla staticità dell’immobile.

“Con la morte nel cuore ho appreso la notizia che Salif, il 53enne del Burkina Faso rimasto ustionato nell’esplosione di domenica scorsa in via Padre Ludovico da Casoria non ce l’ha fatta. È morto lontano dalle sue origini ma in una comunità che lo aveva adottato. Nelle ore in cui prosegue l’impegno per le altre famiglie coinvolte nello sgombero, voglio ricordare con il dolore e la misericordia della preghiera questa vita spezzata tragicamente” ha dichiarato a caldo il sindaco Raffaele Bene.