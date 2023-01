Esce oggi il nuovo singolo di Leo Tenneriello

“In un mondo di regole… s’impara anche a perdere per restare in piedi” canta Leo Tenneriello, cantautore e scrittore pugliese, nel suo nuovo singolo Devo dare conto in uscita oggi.

Il testo è di Leo e la musica è cofirmata con Mimmo Cavallo, cantautore e autore per Zucchero, Gianni Morandi, Mia Martini, Loredana Berté, Fiorella Mannoia e altri grandi nomi della musica italiana.

Gli arrangiamenti, fra l’indie e il pop, sono di Gabriele Andrisani, giovane musicista tarantino trapiantato a Bologna. La copertina è di Enzo, fratello di Leo, e rappresenta in pieno lo spirito del brano: in uno sfondo apocalittico, di degrado, la musica tiene vivo l’autore. Cantare e scrivere, amare e vivere, contro la catastrofe.

Il brano sarà presentato nel tour Reading & Songs – canzoni, brevi monologhi, fugaci letture – in cui Leo, con la sua chitarra e la sua voce, racconta, legge e canta le storie esistenziali, essenziali, surreali, etiche e visionarie di un imbrattacarte e tuttofare.

Radio Caterina Edit è l’etichetta e iMusician è il distributore digitale del brano su tutti i principali negozi virtuali del mondo.

Radio Caterina è una radio costruita con materiali di risulta nel lager di Sandbostel, la cittadina tedesca della Bassa Sassonia, da alcuni prigionieri militari italiani nel 1944. Ha permesso a migliaia di detenuti di ricevere notizie sull’andamento della guerra e trovare quindi la forza di resistere al freddo, alla fame, alle malattie e alle angherie dei carcerieri. Una radio clandestina simbolo di resistenza e di creatività.

Più o meno con lo stesso spirito, facendo le dovute proporzioni, e per omaggiare il genio italiano, nasce Radio Caterina Edit, etichetta virtuale di Leo Tenneriello per la produzione dei suoi brani. Pochi mezzi ma tanto amore, entusiasmo e inventiva.