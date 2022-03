Esce “Aria”: il nuovo singolo del giovane rapper e cantautore napoletano Devil A

Devil A, l’angelo ribelle, ex di “Amici”, presenta il singolo “Aria” che ha già superato la preselezione al Concerto del Primo Maggio. Il brano si avvale della partecipazione di Aleam e della produzione di Daniele Franzese.

Dopo aver rifiutato di partecipare a Sanremo Giovani per gareggiare nel Talent Amici 2019, Devil A ha continuato a proporre la sua musica con vari singoli e progetti, anche durante la pandemia. Conta su un pubblico affezionato, pronto a sostenerlo anche per questo nuovo singolo, Aria, pubblicato dalla Soter, nel quale duetta col cantautore/rapper Aleam coadiuvati dall’ottimo producer Daniele Franzese (già con Clementino, Ivan Cattaneo, Riserva Moac, Simple Mood, Berlino84), ormai punta di riferimento della scena indie campana e non solo.

Devil A presenta così la genesi del pezzo: “Tutte le mie canzoni nascono in un angolo di casa, a ridosso della cucina. Soprattutto di sera o di notte. La sera in cui è nata Aria, ho urlato questa parola perché metaforicamente avvertivo una mancanza oppure era la parola più semplice da urlare per poter dissipare le malinconie di quella sera. A volte, ci si distanzia anche dalle persone che ami, per proteggerle dai tuoi imminenti errori. Dopo le prime note vocali e le parole del testo, le mie ansie, le paure, le paranoie sono diventate un cumulo di macerie. Questa sensazione liberatoria l’ho immediatamente condivisa con Daniele Franzese, che guida sapientemente i miei istinti musicali e doma i miei sbalzi d’anima e di umore, e con Aleam, un amico saggio che, con la penna e le note, dà immagini nitide a tutto ciò che “sente”. Aria è nata per essere ascoltata, cantata, urlata e condivisa. Respiratela con me”.