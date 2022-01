Esagera con l’alcol e ci prova con la titolare del locale col marito presente: era ricercato dalla Dda

CASORIA – Molesta una donna e i Carabinieri lo portano in caserma. Dall’analisi delle impronte emergono a suo carico anche misure da eseguire. 35enne finisce in carcere

E’ ubriaco e agitato. Ha 35anni e origini nigeriane.

L’uomo si trova in Via Ventotene, nella frazione Arpino del comune di Casoria, all’esterno di una sala per ricevimenti.

Quando entra trova la titolare e complice l’ebbrezza prova a baciarla. La donna riesce a divincolarsi e grida, chiede aiuto al marito che interviene e ingaggia una colluttazione.

Intanto al 112 è arrivato l’allarme e una pattuglia della stazione locale viene mandata in soccorso della coppia.

Quando il 35enne viene bloccato e foto-segnalato emerge dai terminali una sequela di misure cautelari pendenti, da eseguire a suo carico.

La prima è un divieto di dimora nelle province di Bolzano e Roma emesso dal tribunale di Trento, su richiesta della locale DDA, per associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nelle province di Roma, Trento e Bolzano. La misura rientra nell’ambito di un’attività di indagine denominata “Acqua Verde” condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trento nel periodo compreso tra ottobre 2019 e dicembre 2020.

E ancora un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma, su richesta della locale procura, per le violazioni alla misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. a cui era sottoposto. E’ ora in carcere a Poggioreale.