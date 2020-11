Elezioni Ente Idrico Campano: in campo la lista ‘Comuni per l’acqua pubblica’

Riceviamo da Rete dei Comuni per la gestione pubblica del servizio idrico – Sarnese Vesuviano e pubblichiamo.

Nel silenzio generale, l’Ente Idrico Campano ha convocato per giovedì 19 novembre le elezioni suppletive per completare il consiglio del Distretto Sarnese Vesuviano, in cui sono chiamati a votare i 76 sindaci dei Comuni che compongono il vasto ambito territoriale che va dall’isola di Capri a Fisciano, passando per la fascia costiera, il vesuviano, l’area nolana e l’agro nocerino sarnese.

Dieci sono i componenti decaduti da eleggere nel consiglio del Distretto idrico, un organismo di fondamentale importanza che dovrebbe controllare l’operato del contestato gestore Gori SpA, nonché deliberare su tariffe e piano di investimenti. In campo anche questa volta la lista ‘Comuni per l’acqua pubblica’, la compagine promossa dai comitati civici che ha trovato sostegno in numerose amministrazioni comunali accomunate da un programma chiaro e la volontà di rendere efficiente ed equa la gestione del servizio idrico, sostenibile ambientalmente ed economicamente per tutti gli utenti, puntando al superamento della gestione Gori e la costituzione di un’azienda speciale consortile controllata unicamente dagli enti locali, nel rispetto della volontà popolare espressa con i referendum del 2011. Tre sono le fasce di Comuni al voto, suddivisi in base alla popolazione: alla fascia A (composta dai Comuni con oltre 30mila abitanti) spetta eleggere in queste suppletive 3 rappresentanti, alla fascia B (Comuni tra 5mila e 30mila abitanti) 6 membri, mentre uno solo va alla fascia C (Comuni sotto i 5mila residenti).