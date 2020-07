Il nuovo movimento, Saviano al Centro, che insieme a Pd, FrasTuono e Progetto in Comune si prepara alle elezioni amministrative per il comune di Saviano, individuando l’Avv. Vincenzo Simonelli come candidato sindaco, invita i cittadini a collaborare per la realizzazione di un programma elettorale comunitario e inclusivo.

In vista delle prossime elezioni amministrative che porteranno i cittadini del comune di Saviano a scegliere la nuova figura politica capace di mostrare interesse nel gestire la cosa pubblica, si iniziano a definire le linee entro cui svolgere una degna campagna elettorale. La novità di Saviano al Centro, un movimento nato nel giorno in cui l’Italia si apprestava a celebrare la Festa delle Repubblica, si manifesta con la sua dinamicità e apertura verso l’esterno, mettendo al centro di ogni suo piano politico il cittadino.

Alla base di questa scelta c’è il tentativo da parte del gruppo di lasciare spazio sulla scena politica agli abitanti del comune savianese, così da poter riportare nelle mani di ciascuno la possibilità di intervenire, di prendere parte al dibattito pubblico, di esprimere le proprie idee e opinioni per il bene del paese. Un tentativo tutt’altro che semplice, se si pensa alle numerose problematiche che da anni ormai sono motivo di dibattiti e polemiche quotidiane. Dopo l’accordo formalizzato negli scorsi giorni per la coalizione con il Pd e i movimenti FrasTuono e Progetto in Comune, individuando l’Avv. Vincenzo Simonelli come candidato sindaco, Saviano al Centro sceglie di comunicare con i cittadini raggiungendoli attraverso una delle vie dirette e immediate offerte dalla rete, tramite i social e soprattutto mediante il proprio blog.

La novità di questo giovane movimento non passa inosservata: un primo passo avanti verso un nuovo modo di fare politica che riesca ad aggregare e incorporare le proposte dei cittadini, perché dall’unione di più voci e punti di vista differenti si può giungere a elementi di contatto con soluzioni ottimali per il paese. Secondo questo modus operandi, Saviano al Centro invita tutti i cittadini a dedicare qualche minuto del proprio tempo per formulare idee e progetti da inserire tra i “10 punti per Saviano”, così come mostra il sito. Alla voce “Programma” si possono suggerire modifiche e miglioramenti, idee e iniziative che possano validare un lavoro comunitario ai fini di rendere migliore la vivibilità del paese.

Al momento sono presenti già i primi due punti del programma. Il primo riguarda “Ambiente, tutela della salute e degli animali” puntando a campagne di sensibilizzazione e informazione alla prevenzione di malattie; punti di ascolto per l’aiuto alle famiglie; attività volte al miglioramento della qualità dell’aria e all’intensificazione della raccolta differenziata, includendo la cura del verde pubblico e la lotta al randagismo. Il secondo aspetto, invece, si focalizza su “Infrastrutture, viabilità e sicurezza”, volgendo l’attenzione al ripristino e al potenziamento di impianti di pubblica illuminazione, sistemi di drenaggio e costruzione di percorsi alternativi per la realizzazione di nuove strade destinate al transito dei mezzi pesanti. A questi si aggiunge la proposta di rifacimento del piano urbano del traffico, oltre al potenziamento di una rete di videosorveglianza per un miglioramento della sicurezza stradale.