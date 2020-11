Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio stampa del Comune di Ottaviano

Si chiama Ottazon la piattaforma di e-commerce promossa dal Comune di Ottaviano e messa a disposizione gratuitamente dei commercianti della cittadina vesuviana, che così potranno vendere on line i loro prodotti e incrementare gli affari in un periodo di profonda crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria in atto

Il markeplace è stato presentato nel corso di una conferenza stampa (che si è tenuta on line nel rispetto delle norme anti-covid) alla quale hanno partecipato il sindaco di Ottaviano Luca Capasso e il ceo di to.do.lab, la società che realizzerà la piattaforma, Gerardo Catapano.

“Ottazon è la risposta ottavianese ad Amazon, ma è anche un modo per dare una mano concreta al commercio locale. Hanno aderito già una settantina di negozi al dettaglio, saremo operativi tra una decina di giorni. Molti amministratori hanno criticato il commercio on line, invitando a spendere nei negozi: ma la verità è che siamo in zona rossa, moltissimi negozi non possono stare aperti e, in generale, la gente tende giustamente a uscire di meno e quindi a spendere poco. Piuttosto che limitarci alla critica, abbiamo preferito fare una proposta innovativa: probabilmente siamo il primo ente pubblico a promuovere una piattaforma e-commerce e soprattutto a offrirla gratuitamente ai commercianti”, ha spiegato il sindaco

Luca Capasso ha anche elencato le attività che il Comune di Ottaviano ha avviato in questo ultimo periodo emergenziale: il servizio notturno di automedica, gli aiuti ai commercianti, la proposta di un fondo di solidarietà regionale. Quest’ultimo, peraltro, nascerà come fondo cittadino: l’amministrazione aprirà un conto con 100mila euro da dare ai bisognosi, a chi non lavora e alle attività in crisi, destinato a crescere grazie alle donazioni dei privati

Gerardo Catapano, infine, ha spiegato i dettagli tecnici dell’iniziativa: ogni commerciante che aderisce avrà a disposizione un pannello di controllo e potrà gestire in maniera autonoma la propria vetrina on – line.